РФ атакувала Україну 24 "шахедами" - ППО збила всі цілі

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх 24 "шахедів", якими РФ атакувала Україну в ніч на 5 серпня. Дрони збили на території семи областей.

Російська армія в ніч на понеділок, 5 серпня, атакувала Україну 24 ударними безпілотниками (БпЛА) типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), усі цілі було збито.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, Київська обласна військова адміністрації (ОВА) повідомила про те, що внаслідок атаки влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, а постраждалі відсутні. "Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна зазначила, що за результатами роботи ППО в області знищено чотири "шахеди". "Інформація про постраждалих та руйнування на цей момент не надходила", - додала вона.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що уламки одного зі збитих "шахедів" влучили по цивільній інфраструктурі в селі Ков'яги.

Нагадаємо, що минулої ночі сили ППО також збили усі запущені РФ "шахеди", але їх було п'ять. У ніч на 3 серпня росіяни атакували Україну чотирма ракетами і 29 "шахедами", пошкодивши у Вінницькій області інфраструктурний об'єкт.