РФ ударила ракетами і БпЛА: влучила в об'єкт інфраструктури

Російські війська в ніч 3 серпня атакували Україну чотирма ракетами і 29 "шахедами". У Вінницькій області пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Війська РФ у ніч на суботу, 3 серпня, атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками (БпЛА).

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російська армія застосувала дві зенітні ракети С-300, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П і 29 дронів типу Shahed.

ППО не збила чотири ракети і п'ять "шахедів"

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, протиповітряній обороні (ППО) не вдалося знешкодити ракети та п'ять "шахедів".

Влучання в інфраструктурний об'єкт Вінничини

В.о. голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна повідомила, що "в області є влучання в об'єкт інфраструктури".

"Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють на місці. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило", - написала вона у Facebook.