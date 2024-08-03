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РФ ударила ракетами і БпЛА: влучила в об'єкт інфраструктури

Дмитро Шварц
3 серпня 2024 р.

Російські війська в ніч 3 серпня атакували Україну чотирма ракетами і 29 "шахедами". У Вінницькій області пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

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Дрон Shahed-136
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття 24 з 29 дронів ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Війська РФ у ніч на суботу, 3 серпня, атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками (БпЛА). 

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російська армія застосувала дві зенітні ракети С-300, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П і 29 дронів типу Shahed.

ППО не збила чотири ракети і п'ять "шахедів"

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, протиповітряній обороні (ППО) не вдалося знешкодити ракети та п'ять "шахедів".

Влучання в інфраструктурний об'єкт Вінничини

В.о. голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна повідомила, що "в області є влучання в об'єкт інфраструктури".

"Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють на місці. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило", - написала вона у Facebook.

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