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Зеленський доручив оновити структуру роботи ППО

Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський поставив задачу військовому керівництву представити оновлену структуру роботи систем ППО.

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Президент Зеленський на фоні системи Patriot, 11 червня 2024 року
Зеленський хоче перелік систем ППО, які можна запросити у союзниківФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський поставив задачу військовому керівництву представити оновлену структуру роботи систем протиповітряної оборони (ППО). Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні у понеділок, 29 липня, після робочого візиту до Харківської та Полтавської областей.

"Працюємо і над конфігурацією ППО - так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів - що саме маємо забезпечити до кінця поточного року", - зазначив він.

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Зеленський: Розуміємо, як буде заповнюватися дефіцит електрики

Також Зеленський повідомив про те, що провів нараду в Харкові, яка стосувалась безпеки та енергетичних питань. "Енергетика - одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики, урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність там персональна. Проходження зими - це те, що готується зараз, улітку", - заявив він.

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