РФ била вночі ракетами і дронами: ППО збила "шахеди"

Росія вдарила по Україні вночі ракетами Х-59 і С-300, а також безпілотниками Shahed. Протиповітряна оборона збила БпЛА.

Російська армія в ніч на неділю, 4 серпня, атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками (БпЛА).

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), війська РФ застосували дві зенітні керовані ракети С-300 для удару по Харківській області, дві керовані авіаційні ракети Х-59 - по Полтавській, а також п'ять ударних безпілотників типу Shahed.

Протиповітряна оборона (ППО) збила всі "шахеди" в межах чотирьох областей: Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької.

Ракети не нашкодили

Попри те, що ракети збити не вдалося, начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін запевнив, що влучань в цивільну інфраструктуру не було. "Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що інформація про постраждалих унаслідок ракетних ударів не надходила. "Дані про пошкодження перевіряються", - написав він.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що наслідків роботи ППО в області не зафіксовано. Місцева влада інших регіонів, згаданих у повідомленні Повітряних сил, не звітувала про наслідки російської атаки.

Як повідомлялося, попередньої ночі, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували проти України дві зенітні ракети С-300, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П і 29 "шахедів", з яких ППО збила 24. У Вінницькій області було влучання в об'єкт інфраструктури.