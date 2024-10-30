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РФ атакувала Одещину 10 ракетами, Дніпро - "шахедами"

Дмитро Шварц
30 жовтня 2024 р.

Ввечері 30 жовтня російські війська випустили близько десятка ракет по Одеській області. У Дніпрі внаслідок атаки дронами поранений підліток.

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Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, серпень 2024
Наслідки одного з російських ракетних ударів по Одесі (архівне фото)Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout/REUTERS

Війська РФ увечері середи, 30 жовтня, завдали ракетного удару по Одеській області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько 10 ракет різних видів ворог випустив по Одещині", - зазначив Кіпер.

Інформацію щодо наслідків він пообіцяв надати пізніше. "Працюють всі відповідні служби", - написав Кіпер у Telegram.

У Дніпрі є поранений внаслідок російської атаки

Своєю чергою начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про обстріл Дніпра, внаслідок чого постраждав 14-річний підліток.

"У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.

Перед цим повідомленням Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух ударних дронів типу Shahed на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, в ніч на 30 жовтня у Києві внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" сталося займання в житловому будинку в Солом'янському районі. Внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей, зокрема - 11-річна дитина.

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