У Києві горів будинок внаслідок падіння уламків дрона

Загоряння сталося на двох поверхах девʼятиповерхівки. Постраждали дев'ятеро людей, серед них - 11-річна дитина.

У Києві в ніч на середу, 30 жовтня, внаслідок падіння уламків збитого російського ударного дрона сталося займання в житловому будинку в Солом'янському районі. Дев'ятеро людей постраждали, зокрема - 11-річна дитина, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вогонь пошився на другий та третій поверхи девʼятиповерхівки, уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. З будинку врятували одну людину, евакуювали 18 людей, ще 30 - вивели на вулицю.

19 атака на Київ за жовтень

Атака в ніч на 30 жовтня стала 19-ю повітряною атакою війск РФ на Київ за жовтень, наголосили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Окрім багатоповерхівки, у Соломʼянському районі також горіла адміністративна будівля, згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту, яку вже усунули. Минулося без постраждалих, додали у КМВА. Також, як уточнили згодом у адміністрації, внаслідок атаки постраждала будівля дитячого садочка в Солом'янському районі.

Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Уночі ППО збила 33 дрони

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, вночі 30 жовтня війська РФ завдали удару ракетою невстановленого типу по приватному сектору на Сумщині, а також 62-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Станом на 7 ранку сили ППО збили 33 дрони у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачені - це означає, що ці безпілотники пропали з радарів бо або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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