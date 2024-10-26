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Внаслідок дронового удару військ РФ по Києву загинула дитина

Євгенія Наконечна
26 жовтня 2024 р.

Ще шестеро людей зазнали поранеь внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.

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Наслідки дронового удару військ РФ по Києву, 25 жовтня 2024 року
Російський дрон поцілив у багатоповерхівку у КиєвіФото: Gleb Garanich/REUTERS

Внаслідок дронового удару, якого війська РФ завдали напередодні увечері по Києву, загинула дитина 2009 року народження, повідомив мер міста Віталій Кличко. Ще шестеро людей постраждали, одну з них госпіталізували, уточнили зранку у суботу, 26 жовтня, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Наслідоки дронового удару по Києву, 25 жовтня 2024 року
Внаслідок влучання дрона у багатоповерхівці у Києві зайнялася пожежаФото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/REUTERS

Під час атаки російський ударний дрон поцілив у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва, зайнялася пожежа. Пошкоджень зазнали квартири з 17 по 21 поверхи. 

"О 21:08 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку", - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За кілька годин пожежу вдалось локалізувати. На місці працювали 60 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, додали у ДСНС.

З квартири на 20 поверсі рятувальникам ДСНС вдалося врятувати двох людей. Загалом під час рятувальних робіт з будинку евакуювали близько 100 людей, додали у ДСНС.

На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

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