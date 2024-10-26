Внаслідок дронового удару військ РФ по Києву загинула дитина

Внаслідок дронового удару військ РФ по Києву загинула дитина26 жовтня 2024 р.
Внаслідок дронового удару, якого війська РФ завдали напередодні увечері по Києву, загинула дитина 2009 року народження, повідомив мер міста Віталій Кличко. Ще шестеро людей постраждали, одну з них госпіталізували, уточнили зранку у суботу, 26 жовтня, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Під час атаки російський ударний дрон поцілив у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва, зайнялася пожежа. Пошкоджень зазнали квартири з 17 по 21 поверхи.
"О 21:08 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку", - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За кілька годин пожежу вдалось локалізувати. На місці працювали 60 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, додали у ДСНС.
З квартири на 20 поверсі рятувальникам ДСНС вдалося врятувати двох людей. Загалом під час рятувальних робіт з будинку евакуювали близько 100 людей, додали у ДСНС.
На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.