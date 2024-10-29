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У Києві через уламки збитих дронів постраждали 6 людей

Дмитро Шварц
29 жовтня 2024 р.

Через розгерметизацію газової труби на фасадній частині 9-типоверхівки загорілися магазин та автомобілі.

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Збиття дрона Shahed у небі над Києвом, 7 вересня 2024 року
Уламки збитих дронів впали в двох районах КиєваФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російська армія в ніч на вівторок, 29 жовтня, атакувала Київ безпілотниками внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Як повідомила у ранковому зведенні Київська міська військова адміністрація (КМВА), це була 18-та повітряна атака РФ на українську столицю з початку жовтня. 

"Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад чотири години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони (ППО) були вчасно виявлені та знешкоджені", - заявили в КМВА. 

Уламки збитих "шахедів" упали в двох районах столиці

Попри успішну роботу сил ППО, в Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків збитих дронів типу Shahed.

У Солом'янському районі відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі.

Як повідомлялося, ввечері 28 жовтня Росія вдарила по центру Харкова, пошкодивши будівлю Держпрому - пам'ятку архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Також увечері понеділка армія РФ завдала удару по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок якого загинув чоловік, а 14 людей отримали поранення.

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