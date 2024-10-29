У Києві через уламки збитих дронів постраждали 6 людей

Через розгерметизацію газової труби на фасадній частині 9-типоверхівки загорілися магазин та автомобілі.

Російська армія в ніч на вівторок, 29 жовтня, атакувала Київ безпілотниками внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Як повідомила у ранковому зведенні Київська міська військова адміністрація (КМВА), це була 18-та повітряна атака РФ на українську столицю з початку жовтня.

"Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад чотири години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони (ППО) були вчасно виявлені та знешкоджені", - заявили в КМВА.

Уламки збитих "шахедів" упали в двох районах столиці

Попри успішну роботу сил ППО, в Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків збитих дронів типу Shahed.

У Солом'янському районі відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі.

Як повідомлялося, ввечері 28 жовтня Росія вдарила по центру Харкова, пошкодивши будівлю Держпрому - пам'ятку архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Також увечері понеділка армія РФ завдала удару по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок якого загинув чоловік, а 14 людей отримали поранення.