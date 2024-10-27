Зеленський: РФ за тиждень запустила 1700 ударних засобів

Більше 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу війська РФ застосували проти України за тиждень, заявив президент Володимир Зеленський.

Російські війська протягом тижня запустили по Україні більше 1100 керованих авіаційних бомб (КАБ), понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у неділю, 27 жовтня, в дописі у Telegram.

"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави", - йдеться у дописі президента.

Він запевнив, що ведеться посилена робота із партнерами, "щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим".

Читайте також: Внаслідок дронового удару військ РФ по Києву загинула дитина

80 дронів за ніч

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, лише протягом ночі проти 27 жовтня російські війська атакували Україну 80-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - звітували в ПС ЗСУ.

Ще 32 російських безпілотника були локаційно втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі, йдеться у зведенні.

Читайте також: Зеленський про удар РФ: Вбивці повернулись до своєї звичної справи