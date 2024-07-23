РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури Сумщини

У ніч на вівторок, 23 липня, російські війська завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи", - повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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РФ била по Сумщині ракетою та дронами

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що РФ атакувала вночі Сумщину керованою авіаційною ракетою Х-69 і вісьмома ударними дронами типу Shahed.

Протиповітряна оборона збила сім "шахедів"."До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

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