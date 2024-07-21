РФ уразила критичну інфраструктуру Сумщини

Росія запустила по Україні три балістичні "Іскандери", дві керовані авіаційні ракети та 39 дронів. ППО працювала в 10 областях. Влучання зафіксували у Шосткинському районі Сумської області.

У ніч на неділю, 21 липня, російські війська запустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 39 ударних безпілотників (БпЛА) типу Shahed.

Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, радіотехнічні війська виявили та здійснювали супровід повітряних цілей у понад 10 областях.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити 35 із 39 дронів, а ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей "завдяки активній протидії".

ППО працювала в Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Наслідки російської атаки

У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили зранку, що РФ ударила ракетами по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Наслідки уточнюються.

У Київській ОВА розповіли, що уламки збитих "шахедів" упали на території двох районів, незначно пошкодивши фасади та вікна двох приватних будинків і автомобіль. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно загасили. Постраждалих немає.

Інші ОВА не звітували про наслідки роботи ППО.

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