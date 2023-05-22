Рекордний штраф: Meta сплатить в ЄС мільярд євро

За систематичні порушення захисту особистих даних користувачів у ЄС американській техкорпорації Meta доведеться заплатити 1,2 мільярда євро. У компанії кажуть, що це рішення.

Американська інтернет-компанія Meta, якій належать такі інтернет-платформи й застосунки, як Facebook, Instagram і WhatsApp, отримала штраф на рекордну суму в 1,2 мільярда євро за передачу даних користувачів з ЄС до США всупереч попередньому рішенню суду.

Таке рішення оголосив у понеділок, 22 травня, ірландський регулятор - Ірландська комісія із захисту даних (DPC). Так, DPC, що діє від імені Європейського Союзу, заявила, що Європейська рада із захисту даних (ЄРЗД) наказала їй стягнути "адміністративний штраф у розмірі 1,2 мільярда євро".

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ЄРЗД розслідувала передачу персональних даних компанією Meta з ЄС до США з 2020 року. Європейський регулятор встановив, що компанія Meta, яка має європейську штаб-квартиру в Дубліні, не змогла "усунути ризики для основних прав і свобод суб'єктів даних", визначені в попередньому рішенні Суду Європейського Союзу.

У компанії Meta не бажають миритися з рекордним штрафом

Водночас у самій компанії Meta заявили, що "розчаровані" таким рішенням, а саме рішення було "недосконалим, необґрунтованим і створює небезпечний прецедент для незліченної кількості інших компаній". "Ми маємо намір оскаржити як суть рішення, так і його розпорядження, в тому числі й штраф, і будемо домагатися відстрочки через суд, щоб призупинити терміни його виконання", - заявили в блозі президент з глобальних питань Meta Нік Клегг і головна юридична директорка Дженніфер Ньюстед. "Негайного зриву роботи Facebook в Європі не передбачається", - додали вони.

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Клегг і Ньюстед зазначили, що рішення ЄРЗД "викликає серйозні питання". "Жодна країна не зробила більше, ніж США, щоб відповідати європейським правилам за допомогою своїх останніх реформ, в той час, як передача даних до таких країн, як Китай, триває в основному безперешкодно", - додали вони.

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Натомість голова ЄРЗД Андреа Єлінек назвала порушення Meta як "дуже серйозне" і назвала передачу даних "систематичною, повторюваною і безперервною". "Безпрецедентний штраф є дієвим сигналом для організацій про те, що серйозні порушення мають далекосяжні наслідки", - додала вона.

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У компанії Meta заявили, що сподіваються, що США і ЄС ухвалять нову правову базу для використання персональних даних у найближчі місяці, після того, як торік було досягнуто принципової домовленості, що може дозволити їй продовжити свою практику передачі даних.

Не перший штраф для американських онлайн-велетнів у ЄС

Загалом регуляторні органи ЄС наклали на Meta чотири штрафи за шість місяців - і три цього року - за порушення даних у її сервісах Instagram, WhatsApp і Facebook, нагадує AFP. У січні DPC оштрафував Meta на 390 мільйонів євро за порушення правил захисту даних при використанні таргетованої реклами у своїх додатках. У березні компанія Meta була змушена заплатити 5,5 мільйона євро за порушення норм ЄРЗД у своєму сервісі обміну повідомленнями WhatsApp.

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Крім того, американський флагман онлайн-торгівлі - компанія Amazon - був оштрафований на 746 мільйонів євро в Люксембурзі в 2021 році за порушення Загального регламенту ЄС про захист даних.