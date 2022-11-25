В Росії внесли Meta до переліку екстремістських організацій

Міністерство юстиції РФ внесло компанію Meta Platforms Inc. до реєстру "екстремістських" організацій. Рішення про заборону діяльності Meta в Росії "набуло законної сили", заявили у відомстві.

Міністерство юстиції РФ внесло американську корпорацію Meta Platforms Inc., якій належать популярні платформи Facebook, Instagram та WhatsApp, до реєстру організацій, діяльність яких російська влада вважає "екстремістською". Про це в п'ятницю, 25 листопада, повідомляється на сайті російського мін'юсту.

Там вказується, що рішення про заборону діяльності Meta в Росії "набуло законної сили".

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Постанова московського суду щодо Meta Platforms Inc.

Ще 21 березня Тверський районний суд Москви визнав Meta Platforms Inc. "екстремістською організацією". Діяльність компанії на території Росії заборонена.

Представник генеральної прокуратури РФ заявив у суді, що використання фізичними та юридичними особами продуктів Meta (Facebook, Instagram) "не з метою екстремізму не має розглядатися як підтримка екстремістської організації".

"Особи не будуть притягатися до відповідальності тільки за те, що вони користуються послугами Meta", - зазначив він. "Ми розуміємо, що є технічні засоби обходу блокувань", - визнав представник російської генпрокуратури.

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Додаткові ризики для користувачів платформ Meta в Росії

Це рішення суду створило додаткові ризики для користувачів соцмереж в Росії. Так, будь-яка публічна демонстрація логотипів продуктів компанії у країні - на сайтах, на дверях магазинів або кафе, на автомобілях, на постерах та візитівках - може вважатися підставою для притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді арешту до 15 діб, зазначав російський правозахисник Павло Чиков.

Замовлення реклами у Facebook та Instagram або торгівля акціями Meta можуть кваліфікуватися як фінансування екстремістської діяльності в Росії. За це передбачена вже кримінальна відповідальність.