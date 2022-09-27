Понад 60 сайтів: Meta знищила велику мережу фейків з РФ

Росіяни створили сторінки, які видавали себе за популярні європейські видання, такі як Spiegel, The Guardian, Bild і ANSA та поширювали з них неправдиву інформацію в соцмережах.

Створена і спонсорована з Росії мережа з більше 60 сайтів та понад 1600 акаунтів в соцмережах, яка займалася поширенням фейкової інформації в Європі, була викрита і ліквідована компанією Meta. "Ми знищили велику мережу, яка походила з Росії та була націлена насамперед на Німеччину, а також на Францію, Італію, Україну та Сполучене Королівство", - йдеться у звіті компанії, оприлюдненому у вівторок, 27 вересня.

Веб-сайти, які використовувалися для поширення дезінформації, видавали себе за популярні європейські видання, включаючи Spiegel, The Guardian, Bild і ANSA. Там публікувалися оригінальні статті, в яких критикували Україну та українських біженців, вихваляли Росію та стверджували, що санкції Заходу проти Росії матимуть зворотний ефект.

Потім ці статті, а також оригінальні меми та відео з YouTube рекламувалися у багатьох інтернет-сервісах, включаючи Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, сайти петицій Change.org і Avaaz і навіть LiveJournal.

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105 тисяч доларів на рекламу

Окрім сайтів, для поширення фейків використовувалися 1633 акаунти, 703 сторінки, та одна група в Facebook та 29 акаунтів в Instagram. В цих сторінок було до 4000 підписників у Facebook і до 1500 підписників в Instagram. "Близько 105 000 доларів США на рекламу у Facebook та Instagram були сплачені переважно в доларах США та євро", - зазначили в компанії.

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Найбільша і найскладніша операція РФ з початку війни

Коли Meta почала блокувати фейкові сайти, організатори кампанії намагалися створити нові сторінки, що свідчить "про наполегливість і постійні інвестиції в цю діяльність". Дезінформація поширювалася переважно німецькою, англійською, французькою, італійською, іспанською, російською та українською мовами. "Це найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали з початку війни в Україні, - наголошують в компанії.

В Meta зауважують, що організатори поєднували "витонченість та грубу силу". Підроблені веб-сайти та використання багатьох мов вимагали як технічних, так і лінгвістичних інвестицій. Однак розповсюдження фейків в соціальних мережах покладалося насамперед на грубу рекламу та фейкові облікові записи. "Фактично на наших платформах більшість облікових записів, сторінок і реклами були виявлені та видалені нашими автоматизованими системами ще до того, як ми почали розслідування", - зазначили в компанії.