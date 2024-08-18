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Ракетний удар РФ: на Київщині уламками зруйновані будинки

Дмитро Шварц
18 серпня 2024 р.

РФ вдарила по Україні 8 ракетами різних типів та 8 дронами "Shahed", з яких сили ППО збили всі "шахеди" та 5 ракет, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, ще три ракети не досягли своїх цілей.

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Ракета до ракетного комплексу "Іскандер-М" (ілюстративне фото)
Київщину атакували "Іскандером"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Російські військові у ніч на неділю, 18 серпня, завдали удару по Україні ракетами різних типів та 8-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

За його словами, під час атаки росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М", дві північнокорейські балістичні ракети KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три крилаті ракети невстановленого типу.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей: дві балістичні ракети KN-23, три крилаті ракети, 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136", - заявив Олещук у неділю.

Також він наголосив, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. "Попередньо без людських втрат та потерпілих", - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.

У Київській області пошкоджені будинки, ЛЕП та авто

У Київській області через падіння уламків збитих російських ракет зазнали руйнувань і пошкоджень 18 будинків, лінії електропередач та автомобілі, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні, а постраждалих немає. Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків. Наразі є інформація про руйнацію двох та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується. Уламками пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач", - зазначив він.

Нагадаємо, російська армія вранці 18 серпня двома хвилями намагалася атакувати Київ за допомогою балістичних та крилатих ракет.

За даними The Times, керівництво України готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.

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