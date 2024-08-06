Вночі Росія атакувала Україну "іскандерами" та "шахедами"

Російські ракети ППО збивала на Київщині, а дрони - на Миколаївщині та Хмельниччині. Влучань в критичну інфраструктуру немає, але є низка пошкоджень внаслідок падіння уламків.

У ніч на вівторок, 6 серпня, Росія била по Україні чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed з мису Чауда в окупованому Криму та з російського Курська. Про це вранці повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

За даними українських військових, балістику армія РФ спрямувала на Київську область. Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити два з чотирьох "Іскандерів". Обидві авіаракети та 15 з 16 дронів знищили в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

У Києві гриміли вибухи: ППО збивала російську балістику

Під час повітряної тривоги в Києві лунали гучні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що це працювала ППО в столиці та на її околицях.

"Зафіксовано ураження ворожих ракет. Руйнувань та інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Попри те, що, згідно з повідомленням Повітряних сил, два "Іскандери" збити не вдалося, у Київській області, за повідомленням голови обласної військової адміністрації (ОВА) Руслана Кравченка, "влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалі відсутні".

Втім, унаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження: "У багатоквартирному будинку вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення. На двох АЗС вибиті вікна, посічені фасади. У багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибиті двері, вікна, посічений фасад. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні".

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив зранку, що минулої доби РФ здійснила ракетну атаку по Бериславському району, але сили ППО знищили ракети. Втім, з його повідомлення не зрозуміло, чи йдеться про нічну атаку, про яку звітують Повітряні сили, чи ще про денну.

Також у його зведенні за 5 серпня йдеться: "Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та адміністративну будівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ять - дістали поранення".

Більшість "шахедів" збили на Миколаївщині

Майже всі дрони, якими атакувала Росія, збили в Миколаївській області - 13. Внаслідок падіння уламків виникли три пожежі на відкритих територіях, які оперативно ліквідували, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"В Очаківській громаді пошкоджено три приватних домоволодіння, а у Коблівській громаді уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає", - написав він.

За повідомленням голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, на Хмельниччині збили три "шахеди".

"Інформації щодо пошкоджень критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило", - написав він.

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