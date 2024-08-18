РФ двома хвилями атакувала Київ ракетами - КМВА

РФ о 5-й та 7-й ранку 18 серпня двічі атакувала Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також дрони. За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО збили усі повітряні цілі за межами столиці.

Російська армія вранці неділі, 18 серпня, двома хвилями намагалася атакувати Київ за допомогою балістичних та крилатих ракет, про що повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Під час першої атаки, приблизно о 5-й ранку, росіяни застосували балістичне озброєння, крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних безпілотників ворога. "Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою. Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім", - зазначає КМВА.

За даними військової адміністрації, сили протиповітряної оборони збили всі ракети та дрони на підльоті до столиці. "Скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23", - йдеться у повідомленні КМВА.

Приблизно о 7-й ранку РФ знов атакувала Київ, попередньо, крилатими ракетами "Іскандер-К". "Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені! Станом на цю хвилину в Києві без руйнувань та потерпілих", - зазначили в КМВА.

Моніторингові канали під час другої хвилі російської атаки повідомили про вибух у Броварах, після чого додали, що ворожа ракета припинила своє існування.

Нагадаємо, що під час попередньої атаки на Київ 11 серпня внаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі загинуло двоє людей, а ще троє отримали тяжкі поранення.

За даними The Times, керівництво України готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.