Радник глави міноборони України: Бліцкриг Росії у Сєвєродонецьку провалився

Українські військові досі контролюють завод "Азот" у Сєвєродонецьку, на території якого переховується велика кількість цивільних осіб, заявив в інтерв'ю DW радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак у понеділок, 13 червня. "Ще один російський бліцкриг провалився через затятий опір українських солдатів", - сказав Сак.

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Водночас за його словами, з гуманітарного погляду ситуація в Сєвєродонецьку "дуже важка" і схожа на ту, яка була в обложеному Маріуполі, хоча зараз події розвиваються динамічніше. "Точаться вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно", якби Україна в найкоротші терміни отримала у розпорядження важке озброєння, наголосив Сак.

Сак: Україні потрібно 100 далекобійних систем, щоб перейти у контрнаступ

Радник очільника міноборони нагадав, що Україна отримала і застосовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем. "США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS... Наразі Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати змогу перейти у контрнаступ та звільнити нашу землю", - сказав Юрій Сак.

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Запеклі бої за Сєвєродонецьк тривають уже кілька тижнів. Як повідомив 11 червня мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк, українська армія контролювала на той час третину міста, зумівши організувати лінію оборони та намагаючись відтіснити російських військових. За його словами, бої супроводжуються постійними бомбардуваннями житлових кварталів, а в місті вже близько двох місяців немає водо- та електропостачання. А 12 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська знищили два з трьох мостів, що ведуть до Сєвєродонецька. Третій міст також постійно обстрілюється з артилерії, додав Гайдай. Водночас зранку 13 червня Генштаб ЗСУ визнав, що російським військам вдалося відтіснити українських захисників з центру міста.