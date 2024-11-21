Протипіхотні міни зі США: нащо потрібні й чому їх критикують

До чергового пакета допомоги від Сполучених Штатів вперше увійдуть протипіхотні міни. У Києві це схвалюють попри критику правозахисників. Чому вони потрібні саме зараз?

У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили виділення чергового - вже 70-го - пакета оборонної допомоги Україні на загальну суму 275 мільйонів доларів. В оприлюдненому переліку , крім боєприпасів до РСЗВ HIMARS, західних артсистем та протитанкових ракетних комплексів і ручних гранатометів та іншого озброєння й оснащення, міститься пункт з позначкою "обладнання та боєприпаси для підривних робіт" без подальшої деталізації.

Вже згодом того ж дня міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час поїзди до Лаосу, що Вашингтон передасть Києву протипіхотні міни з відповідним дозволом на застосування цього типу американських озброєнь. Таку зброю США надають Україні вперше, Остін пояснив це зміною російської тактики на полі бою. Нині Росія переважно застосовує сухопутні війська для подальшого просування українською територією, тож Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти уповільнити ці зусилля з боку росіян", сказав Остін під час спілкування з журналістами.

Крім того, очільник Пентагону відкинув критику правозахисних організацій, котрі наголошують на значній загрозі цього виду озброєнь для мирного населення. Остін зазначив, що Україна сама виробляє протипіхотні міни, а також запевнив, що надані Україні американські озброєння будуть значно безпечнішими за українські, оскільки мають функцію самоліквідації.

Раніше про рішення адміністрації нинішнього президента Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни писало видання The Washington Post (WP).

Зеленський називає протипіхотні міни від США "дуже важливими"

На повідомлення про надання Вашингтоном протипіхотних мін одразу відреагував президент України Володимир Зеленський. Цьому питанню Зеленський присвятив частину свого традиційного вечірнього звернення . "У пакеті - безпілотники, снаряди для "хаймарсів" та артилерії, дуже важливо - міни, щоб зупиняти російські штурми. Це справді посилить наших хлопців на фронті", - наголосив Володимир Зеленський.

Згодом новину про застосування Силами оборони України цього виду озброєнь прокоментував також речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук. "Ворог найбільше використовує у своїх атаках дві складові: піхоту та авіацію. І хоча в атаках бере участь і механізована техніка, піхоти дуже багато. Сподіваюся, це дасть результат. Звісно, це не чарівна паличка, яка завтра змінить ситуацію на фронті, але це допоможе тиснути на ворога. І той зрозуміє, що наступати на українську землю не варто", - припустив Братчук у четвер в ефірі телемарафону, цитує агенція "Укрінформ" .

За словами речника, протипіхотні міни є важливим компонентом оборонного озброєння, що в змозі ефективно зупиняти піхоту. "Йдеться про сучасні системи протипіхотних мін американського виробництва. Це не просто хаотичне розкидання, як робить ворог із так званими “пелюстками”, які заборонені у світі й не використовуються ЗСУ. Ці системи працюють за принципом: зупинимо ворога там, де це необхідно, у місцях загострення. Наші фахівці мають відповідні знання, а консультації від партнерів допоможуть у правильному використанні цих мін", - додав Братчук.

Розміновування територій - тривалий, кропіткий і недешевий процес Фото: Thomas Peter/REUTERS

Тим часом WP повідомило з посиланням на неназваного американського посадовця, що українське військово-політичне керівництво взяло на себе зобов'язання не встановлювати міни в густонаселених районах. Крім того, за словами одного зі співрозмовників видання, застосування нових мін буде обмежене українською територією, а також, як очікується, зосереджуватиметься на східній частині України.

Поки невідомо, який саме тип протипіхотних мін отримає Київ

Пентагон поки що не деталізував, про який саме тип протипіхотних мін ідеться. Автори українського спеціалізованого медіаресурсу Defence Express у своїй публікації зробили припущення, що йдеться про систему дистанційного мінування ADAM. "Це припущення пов'язано з тим, що у збройних сил США загалом не так і багато видів протипіхотних мін на озброєнні", - пояснюють військові аналітики. Крім того, система ADAM уже почасти знайома ЗСУ. Річ у тім, що Сили оборони України вже тривалий час застосовують 155-мм снаряди RAAM, зокрема ті з них, що оснащені протитанковими мінами, котрі також належать до систем дистанційного мінування. Як йдеться в публікації, станом на серпень 2024 ЗСУ отримали понад 60 тисяч таких снарядів. Тобто відмінність, мовляв, лише в тому, що тепер ідеться не про протитанкові міні, а про протипіхотні.

"ADAM є схожим за принципом 155-мм снарядом, але вже із протипіхотними мінами M67 чи M72", - ідеться в публікації. Ці міни мають запрограмований час самоліквідації - чотири або 48 годин відповідно. І навіть якщо міна не вибухнула, вона все одно стає неактивною не пізніше 14 діб, бо батарея, яка живить детонатор, розрядиться до цього часу, пояснюють автори видання.

Критика з боку правозахисників через застосування протипіхотних мін

Повідомлення про передачу Сполученими Штатами протипіхотних мін Україні зустріло несхвальну реакцію з боку правозахисних організацій. "Це шокуючий і руйнівний розвиток подій", - сказала Мері Воррем, заступниця директора відділу з питань криз, конфліктів та озброєнь міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) у коментарі WP.

Україна у 1999 році підписала, а в 2005-му ратифікувала Конвенцію про заборону протипіхотних мін. Цей документ цілковито забороняє застосування цього виду озброєнь і вимагає знищувати їхні запаси, очищувати заміновані території та надавати допомогу постраждалим. Нині до 164 держав-учасниць Конвенції входять усі країни-члени НАТО, крім США, і всі країни-члени Європейського Союзу. Раніше HRW уже звинувачувала Україну в тому, що вона не дотримується власних зобов'язань і застосовує на полі бою протипіхотні міни.

Росія не приєдналася до конвенції й активно застосовує широку номенклатуру протипіхотних мін від самого початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Правозахисники регулярно наголошують на неприпустимості застосування протипіхотних мін під час конфліктів. На їхню думку, це порушує норми міжнародного гуманітарного права, оскільки такі озброєння, по суті, є зброєю невибіркової дії.

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