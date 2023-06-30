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HRW: Є нові докази використання Україною заборонених мін

Олександр Куницький
4 год. тому

Україна нібито не дотримується свого зобов'язання щодо використання заборонених протипіхотних мін, стверджує Human Rights Watch.

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Ukraine, Cherson | Warnung vor Minen
Протитанкові міни на ХерсонщиніФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що Україна не дотримується свого зобов'язання не використовувати заборонені протипіхотні міни. Як повідомила у п'ятницю, 30 червня, пресслужба організації, знайдено нові докази застосування Україною у 2022 році такої зброї.

Зазначається, що у травні цього року в інтернеті було розміщено фотографії уламків артилерійських снарядів на звільнених від російської окупації територіях. HRW розгледіла на цих фото дві секції бойової частини  220-мм реактивних снарядів "Ураган" 9М27К3, "кожна з яких містить блоки, з протипіхотними фугасними мінами 9Н212 ПФМ-1С у касетах". Ці снаряди призначені виключно для транспортування та розкидання протипіхотних мін ПФМ-1С, зазначають в організації.

"Міни ПФМ - це невеликі пластикові фугасні міни, які падають на поверхню землі та вибухають від тиску на корпус або самоліквідуються, вибухаючи випадковим чином через 40 годин після застосування", - уточнює HRW. Проаналізувавши маркування на снарядах, правозахисники знайшли написане українською слово "Від." та назву київської компанії латиницею. Згодом Human Rights Watch виявила в інтернеті фотографії зі снарядами "Ураган" 9М27К3, які опублікувала "людина, яка називає себе керівником зазначеної компанії". Знайдені снаряди в полі та на фотографії збігаються за маркуванням, роком, заводом-виробником, а також написаним від руки українським словом, стверджують в організації.

Правозахисники закликають Київ провести розслідування

"28 травня 2023 року Human Rights Watch надіслала українському урядові лист зі своїми висновками та запитаннями, але відповіді так і не отримала", - йдеться у повідомленні. Правозахисники закликали Київ негайно провести ретельне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

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Раніше HRW уже повідомляла про факти застосування в Україні заборонених міжнародними договорами, протипіхотних мін. Так, у звіті, опублікованому 31 січня, HRW вказувало, що міни активно використовують російські війська. Втім, також стверджувалося, що, ймовірно, українські війська застосували такі міни в місті Ізюм та його околицях під час російської окупації Харківської області. Після цього Україна пообіцяла проаналізувати звіт міжнародної правозахисної організації. 

Водночас, як зазначалося, у міністерстві оборони України наприкінці листопада 2022 року на запит HRW повідомляли, що українська армія дотримується міжнародних зобов'язань. Міністерство відмовилося надати коментарі з приводу звіту, пославшись на те, що до закінчення війни не повідомлятиме про типи використовуваної зброї.

Конвенція про заборону протипіхотних мін

У 1999 році Україна підписала Конвенцію про заборону протипіхотних мін, яка повністю забороняє їх застосування і вимагає знищувати їхні запаси, очищувати заміновані території та надавати допомогу постраждалим. Ратифікувала Україна цю конвенцію у 2005 році. Росія не приєдналася до Конвенції, але порушує норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи протипіхотні міни, оскільки вони по суті є зброєю невибіркової дії, вказують в HRW.

До 164 держав-учасниць Конвенції входять усі країни-члени НАТО, за винятком США, і всі країни-члени Європейського Союзу.

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www.hrw.org
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