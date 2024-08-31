Сили безпілотних систем: нового главу штабу перевіряла СБУ

У Силах безпілотних систем відреагували на скандал з призначенням начальником штабу командування Романа Гладкого. Там запевнили, що він пройшов усі необхідні перевірки СБУ.

На тлі скандалу навколо призначення Романа Гладкого начальником штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) командування цього роду військ виступило на його захист, запевнивши в компетентності офіцера та наявності у нього відповідного досвіду й освіти.

Як йдеться у заяві командування , капітан 1-го рангу Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабної війни Росії проти України виконував завдання на різних напрямках, зокрема під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі. У 2020-2023 роках він був начальником об'єднаного штабу командування Об'єднаних сил і заступником командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

З одного з попередніх місць роботи - з посади начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ - Гладкого звільнили на тлі скандалу. У 2018 році поширювалась інформація , що його дружина нібито має російське громадянство та живе в окупованому Росією Криму, а донька брала участь у змаганнях із плавання за Центральний спортивний клуб армії РФ. Офіційно пресслужба ВМС тоді повідомила, що Гладкий "зарахований в розпорядження міністра оборони України для визначення подальшого службового становища". Відсторонення пов'язали з "недоліками у службовій діяльності за результатами перевірки міноборони України однієї з військових частин".

Роман Гладкий "пройшов усі перевірки СБУ"

У командуванні СБС запевнили, що впродовж 2018-2019 років Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України (СБУ) та має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

Там закликали до "розуміння, терпіння, а, іноді, й тиші" у зв'язку з тим, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають в стадії формування та розвитку.

"Ми продовжуємо виконувати поставлені завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, здійснюючи операції у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України як на території нашої держави, так і в тилу ворога. Публічну частину нашої роботи ви вже могли бачити на аеродромах, складах та базах противника", - зазначили в командуванні СБС.

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