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Австрія: прихід до влади АПС може посилити ультраправих у ЄС

Розі Біргардт | Дмитро Каневський
8 січня 2025 р.

Австрійська партія свободи, яка регулярно критикує підтримку України з боку Євросоюзу, може стати на чолі наступного уряду у Відні, давши імпульс ультраправим політикам у ЄС. Які небезпеки це несе?

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Герберт Кікль - лідер ультраправої АПС - має шанси стати канцлером Австрії
Герберт Кікль - лідер ультраправої АПС - має шанси стати канцлером Австрії Фото: ALEX HALADA/picturedesk.com/picture alliance

Австрія завжди була в авангарді, коли йшлося про підйом ультраправих у Європі. Коли Австрійська партія свободи (АПС) на початку 2000-х уперше увійшла в уряд на правах молодшого партнера, Австрія потрапила під жорстку критику з боку інших країн ЄС, обурених тим, що політсила, заснована колишніми нацистами, катапультувалася з маргіналів у саме серце політичного життя Відня.

Але через чверть століття така реакція ЄС здається майже нереальною - партії, чиї ідеології набагато правіші від європейського політичного центру, засідають тепер при владі у Нідерландах, Фінляндії та Угорщини та претендують на більше місць, ніж будь-коли раніше, у французькому та німецькому парламентах.

Тепер і ультраправа сила в Австрії має більшу владу, ніж будь-коли раніше. Президент країни оголосив у понеділок, 6 січня, що доручив лідеру АПС Гербертові Кіклю (Herbert Kickl) спробувати сформувати уряд із правоцентристами.

Сам Кікль у вівторок, 7 січня, сказав, що хотів би швидко з'ясувати, які шанси створення коаліції. Його мета - "керувати Австрією чесно", повідомляють новини телеканалу ORF. Кікль каже, що дивиться в майбутнє, бо старі образи, мовляв, ні до чого не ведуть, навіть, якщо він розуміє скептицизм деяких опонентів, діалог з якими йому теж дається непросто.

Партія Кікля перемогла на виборах у вересні торік, але не отримала достатньо мандатів для того, щоби урядувати самостійно. Консервативні, ліберальні та лівоцентристські партії місяцями пробували досягти коаліційної угоди, яка б ізолювала АПС від доступу до влади, але зрештою ці переговори зазнали невдачі, відкривши шлях для потенційного першого в історії сучасної Австрії приходу ультраправих до влади.

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Ідеологія Австрійської партії свободи: проти вакцин, за висилку мігрантів

Партія свободи була заснована в 1950-х роках, спочатку її очолювали колишні офіцери СС. Все ж, упродовж наступних десятиліть вона затвердилася на політичному полі країни як одна з ключових політсил.

Сьогодні лідер партії Герберт Кікль часто агітує за "рееміграцію" - під цим терміном зазвичай розуміють масову депортацію шукачів притулку та іноземців. Кікль каже, що хоче більш "однорідної" Австрії.

Партія свободи отримала історичний результат на виборах
Партія свободи отримала історичний результат на виборахФото: picture alliance / Alex Halada / picturedesk.com

На своєму YouTube-каналі партія поширює брехливі наративи про те, що Європейський Союз намагається змусити людей їсти комах і заборонити обіг готівки. Під час пандемії COVID-19 партія підігрівала скептицизм щодо вакцин.

Ця політсила також має чітку позицію у соціальних питаннях. Згідно з інформацію на офіційному сайті, вона "віддана пріоритету шлюбу між чоловіком і жінкою" і "відкидає будь-який окремий правовий інститут для одностатевих стосунків". Вони також заявляють, що "рішуче відкидає" будь-яке преференційне ставлення до жінок для боротьби з "фактичною чи уявною дискримінацією".

Дослідник Георгіос Самарас з Королівського коледжу в Лондоні сказав DW, що Австрійська партія свободи "причетна до здійняття хвилі моральної паніки, яку ми зараз спостерігаємо і яка зосереджується на правах ЛГБТ, правах транссексуалів, міграції та, звичайно, на ідеях білого націоналізму".

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Центристські партії не у стані протистояти ультраправим

Аналітик Рейнгард Гайніш (Reinhard Heinisch) каже, що в підйомі ультраправих частково винні й центристські політичні сили Австрії: внутрішня боротьба у лівиці завадила опозиції висунути привабливу альтернативу, тоді як правлячі правоцентристи-консерватори допомогли "нормалізувати" імідж АПС, в минулому урядуючи з ними, а зараз самі страждають від антиістеблішментських настроїв.

"Це порочне коло. Центристські партії приходять до влади, їм не вдається реалізувати програму, з якою вони йдуть, вони здійснюють численні "зігзаги", і це призводить до підйому ультраправих", - пояснює Георгіос Самарас. "Ще один аспект, який ми також повинні враховувати, це те, що політичний центр поступово зміщується в бік ультраправих", - додав він.

Австрія вже зараз проводить обмежувальну міграційну політику, й аналітик із Зальцбурга Рейнгард Гайніш прогнозує, що ця тенденція триватиме, а Австрійська партія свободи урядуватиме в коаліції з консерваторами.

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За Росію і проти ЄС? Куди ведуть Австрію ультраправі?

Однак така коаліція може взяти суперечливий курс з інших питань. Австрійська партія свободи послідовно стоїть на позиціях євроскептицизму, тоді як консерватори традиційно проєвропейські.

Гайніш також прогнозує "чіткий зсув" у зовнішній політиці. Уряд, очолюваний консерваторами, що йде зараз у відставку, наклав санкції на Москву за її вторгнення в Україну, але АПС регулярно критикує підтримку Києва з боку ЄС. У 2019 році тодішній лідер партії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) пішов у відставку та був виключений з партії після того, як його таємно зазняли на камеру під час обговорення тіньових угод в обмін на політичну підтримку із жінкою, яка видавала себе за заможну росіянку.

Президент Александр Ван дер Беллен та Герберт Кікль, 6 січня 2025
Президент Ван дер Беллен (л) доручив Кіклю спробувати створити коаліцію, 6 січня 2025Фото: photonews.at/Imago

Гайніш каже, що посилена АПС може допомогти створити вісь більш дружніх до Росії країн ЄС у Центральній Європі, адже лідери сусідніх Угорщини та Словаччини також виступають проти підтримки України.

Все ж, він очікує, що Кікль чи інші політики АПС будуть менш відвертими у заявах, ніж їхні європейські сусіди.

"Пан Кікль - дуже метикуватий", - коментує DW професор Зальцбурзького університету Гайніш. "Він розуміє, що у нього є партнер по коаліції, про якого варто хвилюватися. Він також не дуже зацікавлений у зовнішній політиці. Здатність мати далекосяжний вплив в Австрії, мабуть, є (йому - Ред.) набагато більшою винагородою", - вважає учений.

Прихід АПС до влади в Австрії ще не гарантований. Кікль офіційно отримав завдання очолити коаліційні переговори, але невідомо, яким буде результат.

Немає і кінцевого терміну для укладення угоди, і тимчасовий уряд залишається поки на місці, хоча й з новим обличчям замість канцлера Карла Негаммера (Karl Nehammer), який іде у відставку після невдалої спроби укласти центристську коаліційну угоду, яка б відтіснила ультраправих.

Дослідник Георгіос Самарас каже, що зараз ясно одне. "АПС насправді нічого втрачати. ​​Відбувається політична дестабілізація, і вони можуть лише виграти від цього", - вважає він.

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