Австрія: прихід до влади АПС може посилити ультраправих у ЄС

Австрійська партія свободи, яка регулярно критикує підтримку України з боку Євросоюзу, може стати на чолі наступного уряду у Відні, давши імпульс ультраправим політикам у ЄС. Які небезпеки це несе?

Австрія завжди була в авангарді, коли йшлося про підйом ультраправих у Європі. Коли Австрійська партія свободи (АПС) на початку 2000-х уперше увійшла в уряд на правах молодшого партнера, Австрія потрапила під жорстку критику з боку інших країн ЄС, обурених тим, що політсила, заснована колишніми нацистами, катапультувалася з маргіналів у саме серце політичного життя Відня.

Але через чверть століття така реакція ЄС здається майже нереальною - партії, чиї ідеології набагато правіші від європейського політичного центру, засідають тепер при владі у Нідерландах, Фінляндії та Угорщини та претендують на більше місць, ніж будь-коли раніше, у французькому та німецькому парламентах.

Тепер і ультраправа сила в Австрії має більшу владу, ніж будь-коли раніше. Президент країни оголосив у понеділок, 6 січня, що доручив лідеру АПС Гербертові Кіклю (Herbert Kickl) спробувати сформувати уряд із правоцентристами.

Сам Кікль у вівторок, 7 січня, сказав, що хотів би швидко з'ясувати, які шанси створення коаліції. Його мета - "керувати Австрією чесно", повідомляють новини телеканалу ORF. Кікль каже, що дивиться в майбутнє, бо старі образи, мовляв, ні до чого не ведуть, навіть, якщо він розуміє скептицизм деяких опонентів, діалог з якими йому теж дається непросто.

Партія Кікля перемогла на виборах у вересні торік, але не отримала достатньо мандатів для того, щоби урядувати самостійно. Консервативні, ліберальні та лівоцентристські партії місяцями пробували досягти коаліційної угоди, яка б ізолювала АПС від доступу до влади, але зрештою ці переговори зазнали невдачі, відкривши шлях для потенційного першого в історії сучасної Австрії приходу ультраправих до влади.

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Ідеологія Австрійської партії свободи: проти вакцин, за висилку мігрантів

Партія свободи була заснована в 1950-х роках, спочатку її очолювали колишні офіцери СС. Все ж, упродовж наступних десятиліть вона затвердилася на політичному полі країни як одна з ключових політсил.

Сьогодні лідер партії Герберт Кікль часто агітує за "рееміграцію" - під цим терміном зазвичай розуміють масову депортацію шукачів притулку та іноземців. Кікль каже, що хоче більш "однорідної" Австрії.

Партія свободи отримала історичний результат на виборах Фото: picture alliance / Alex Halada / picturedesk.com

На своєму YouTube-каналі партія поширює брехливі наративи про те, що Європейський Союз намагається змусити людей їсти комах і заборонити обіг готівки. Під час пандемії COVID-19 партія підігрівала скептицизм щодо вакцин.

Ця політсила також має чітку позицію у соціальних питаннях. Згідно з інформацію на офіційному сайті, вона "віддана пріоритету шлюбу між чоловіком і жінкою" і "відкидає будь-який окремий правовий інститут для одностатевих стосунків". Вони також заявляють, що "рішуче відкидає" будь-яке преференційне ставлення до жінок для боротьби з "фактичною чи уявною дискримінацією".

Дослідник Георгіос Самарас з Королівського коледжу в Лондоні сказав DW, що Австрійська партія свободи "причетна до здійняття хвилі моральної паніки, яку ми зараз спостерігаємо і яка зосереджується на правах ЛГБТ, правах транссексуалів, міграції та, звичайно, на ідеях білого націоналізму".

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Центристські партії не у стані протистояти ультраправим

Аналітик Рейнгард Гайніш (Reinhard Heinisch) каже, що в підйомі ультраправих частково винні й центристські політичні сили Австрії: внутрішня боротьба у лівиці завадила опозиції висунути привабливу альтернативу, тоді як правлячі правоцентристи-консерватори допомогли "нормалізувати" імідж АПС, в минулому урядуючи з ними, а зараз самі страждають від антиістеблішментських настроїв.

"Це порочне коло. Центристські партії приходять до влади, їм не вдається реалізувати програму, з якою вони йдуть, вони здійснюють численні "зігзаги", і це призводить до підйому ультраправих", - пояснює Георгіос Самарас. "Ще один аспект, який ми також повинні враховувати, це те, що політичний центр поступово зміщується в бік ультраправих", - додав він.

Австрія вже зараз проводить обмежувальну міграційну політику, й аналітик із Зальцбурга Рейнгард Гайніш прогнозує, що ця тенденція триватиме, а Австрійська партія свободи урядуватиме в коаліції з консерваторами.

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За Росію і проти ЄС? Куди ведуть Австрію ультраправі?

Однак така коаліція може взяти суперечливий курс з інших питань. Австрійська партія свободи послідовно стоїть на позиціях євроскептицизму, тоді як консерватори традиційно проєвропейські.

Гайніш також прогнозує "чіткий зсув" у зовнішній політиці. Уряд, очолюваний консерваторами, що йде зараз у відставку, наклав санкції на Москву за її вторгнення в Україну, але АПС регулярно критикує підтримку Києва з боку ЄС. У 2019 році тодішній лідер партії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) пішов у відставку та був виключений з партії після того, як його таємно зазняли на камеру під час обговорення тіньових угод в обмін на політичну підтримку із жінкою, яка видавала себе за заможну росіянку.

Президент Ван дер Беллен (л) доручив Кіклю спробувати створити коаліцію, 6 січня 2025 Фото: photonews.at/Imago

Гайніш каже, що посилена АПС може допомогти створити вісь більш дружніх до Росії країн ЄС у Центральній Європі, адже лідери сусідніх Угорщини та Словаччини також виступають проти підтримки України.

Все ж, він очікує, що Кікль чи інші політики АПС будуть менш відвертими у заявах, ніж їхні європейські сусіди.

"Пан Кікль - дуже метикуватий", - коментує DW професор Зальцбурзького університету Гайніш. "Він розуміє, що у нього є партнер по коаліції, про якого варто хвилюватися. Він також не дуже зацікавлений у зовнішній політиці. Здатність мати далекосяжний вплив в Австрії, мабуть, є (йому - Ред.) набагато більшою винагородою", - вважає учений.

Прихід АПС до влади в Австрії ще не гарантований. Кікль офіційно отримав завдання очолити коаліційні переговори, але невідомо, яким буде результат.

Немає і кінцевого терміну для укладення угоди, і тимчасовий уряд залишається поки на місці, хоча й з новим обличчям замість канцлера Карла Негаммера (Karl Nehammer), який іде у відставку після невдалої спроби укласти центристську коаліційну угоду, яка б відтіснила ультраправих.

Дослідник Георгіос Самарас каже, що зараз ясно одне. "АПС насправді нічого втрачати. ​​Відбувається політична дестабілізація, і вони можуть лише виграти від цього", - вважає він.