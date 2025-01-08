В Австрії уряд тимчасово очолить глава МЗС Шалленберґ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) виконуватиме обов'язки федерального канцлера, поки не буде утворена нова урядова коаліція. Про це у середу, 8 січня, заявив офіс президента Австрії Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Президент призначить Шалленберґа тимчасово виконувати обов'язки канцлера 10 січня.

За словами Ван дер Беллена, він довірить керівництво чинним кабінетом міністрів 55-річному політику від Австрійської народної партії на час формування нового уряду. Шалленберґ очолює МЗС Австрії з 2019 року та вже оголосив, що не увійде до складу нового уряду. Шалленберґ перебував на посаді канцлера Австрії тимчасово після відставки з посади глави уряду Себастіана Курца (Sebastian Kurz) у 2021 році.

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Відставка Карла Негаммера

Урядова криза в Австрії настала через оголошення 4 січня канцлером Карлом Негаммером, який обіймав посаду голови АНП, своєї відставки з посад глави уряду і керівника партії. Він пояснив рішення провалом коаліційних переговорів із Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА).

"Зі СДПА неможливо домовитися з ключових питань. Народна партія дотримується своїх обіцянок: ми не погодимося на заходи, спрямовані проти соціальних пільг та бізнесу, а також на запровадження нових податків", - зазначив Негаммер. "Тому ми припиняємо переговори з СДПА і не продовжуватимемо їх", - додав він.

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Формування уряду доручено правим популістам

За два дні президент Австрії доручив формування нової коаліції лідеру правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) Герберту Кіклю, відомому, зокрема, своєю дружньою до Росії позицією та надзвичайно жорсткою міграційною політикою, яка передбачає масштабні депортації.

"Пан Кікль упевнений, що зможе знайти життєздатні рішення під час урядових переговорів і хоче взяти на себе цю відповідальність", - заявив Ван дер Беллен - у минулому багаторічний лідер австрійських "зелених". З його слів, рішення далося йому нелегко. При цьому він продовжуватиме стежити за тим, щоб "принципи та правила нашої конституції дотримувалися та виконувались", додав австрійський президент.