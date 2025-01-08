Правий популіст Кікль може стати канцлером Австрії: хто він

Лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль отримав мандат на створення нового уряду Австрії. 56-річний правий популіст, зокрема, скептичний щодо підтримки України у війні з Росією. Що треба знати про Кікля - у DW.

Герберт Кікль (Herbert Kickl) поляризує громадську думку - із цим твердженням, імовірно, погодиться більшість австрійців. Політичні опоненти 56-річного політика вважають його "загрозою безпеці" - так, зокрема, висловився канцлер, який пішов у відставку, Карл Негаммер (Karl Nehammer), що очолював консервативну Австрійську народну партію (АНП).

Понад 1,4 мільйона виборців, які допомогли Кіклю і його правопопулістській Австрійській партії свободи (АПС) здобути вражаючу перемогу на парламентських виборах наприкінці вересня 2024 року, вочевидь, дивляться на речі інакше: набравши 28,8 відсотка голосів, АПС уперше стала провідною політичною силою в парламенті, Національній раді Австрії. Наразі, згідно з результатами соцопитувань, за АПС готові проголосувати вже близько 35 відсотків австрійців.

Після того як переговори про створення без участі правих популістів уряду політичного центру провалилися, федеральний президент Александер Ван дер Беллен офіційно передав лідеру АПС мандат на формування нового кабінету. Сам Кікль, виступаючи перед журналістами у вівторок, 7 січня, заявив, що хоче "нової ери" в австрійській політиці та застеріг АНП від "ігор, трюків і саботажу" під час коаліційних переговорів.

Із гірських стрільців у політики

Після виборів до парламенту австрійська суспільна медіакомпанія ORF опублікувала результати дослідження, згідно з якими виборці АПС, ухвалюючи рішення про голосування, керувалися насамперед змістовною частиною партійної програми - лише два відсотки назвали провідного кандидата від партії першим вирішальним критерієм.

Герберта Кікля називають менш харизматичним політиком, ніж попередні лідери АПС, одинаком, який довгий час діяв у тіні. Кікль, який народився 1968 року у Віллаху, в найпівденнішій федеральній землі Каринтія, дав лише кілька інтерв'ю спеціально відібраним ЗМІ. Його автобіографія відома лише в загальних рисах: він одружений, має сина, займається тріатлоном і гірськими видами спорту, а після служби в армії в підрозділі гірських єгерів вивчав гуманітарні науки у Відні, але диплома не отримав.

"Народний канцлер" - термін, який застосовує АПС до Кікля, має нацистське минуле Фото: Rudolf Gigler/IMAGO

Кікль може стати наступним федеральним канцлером Альпійської республіки - або "народним канцлером", як представляє його АПС, не побоюючись нацистського походження цього словосполучення.

Перш ніж термін "фюрер" (вождь) став загальноприйнятим, так сам себе називав Адольф Гітлер, який народився в Австрії і 1938 року домігся її приєднання до нацистської Німеччини, що тривало до кінця Другої світової війни. АПС дистанціювалася від націонал-соціалізму і за місяць до виборів подала до суду на громадську організацію, яка надала інформацію про історію терміна.

Кікль скористався скандалом на Ібіці

Кікль крок за кроком просувався вгору партійними сходами: спічрайтер і радник тодішнього лідера АПС Йорґа Гайдера, а потім генеральний секретар за його наступника Гайнца-Крістіана Штрахе. У 2019 році Штрахе, на той момент віцеканцлер Австрії, позбувся всіх посад через так званий "Ібіца-гейт".

Тоді громадськість побачила відеозапис, зроблений прихованою камерою на віллі на іспанському острові Ібіца. На ньому було знято, як Штрахе напередодні парламентських виборів 2017 року обіцяє буцімто "племінниці російського олігарха" держконтракти в обмін на підтримку його передвиборчої кампанії.

Герберт Кікль зумів отримати дивіденди зі скандалу на Ібіці - навіть незважаючи на те, що тодішній глава уряду і лідер АНП Себастьян Курц звинуватив його в причетності до афери. Кікль, який обіймав на той час посаду міністра внутрішніх справ, відмовився піти у відставку разом зі Штрахе і став першим міністром у сучасній Австрії, який був звільнений зі своєї посади.

Противник мігрантів і євроскептик

За 17 місяців роботи на посаді очільника МВС Кікль неодноразово привертав увагу своєю жорсткою позицією, особливо щодо мігрантів: то він планував запровадити комендантську годину в центрах первинного прийому - евфемістично названу "добровільним нічним відпочинком", то декларував можливість депортації іноземців, засуджених судом першої інстанції, ще до можливої апеляції.

Під час кампанії з виборів до Європарламенту 2019 року Кікль навіть натякнув, що хотів би обійти Європейську конвенцію з прав людини. "Тому що я, як і раніше, вважаю, що діє принцип, згідно з яким закон має слідувати за політикою, а не політика за законом", - вказав тоді Кікль в ефірі ORF.

Лідерка АдН Аліс Вайдель та Герберт Кікль Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Ставши лідером АПС 2021 року, Герберт Кікль поділяє скептичну позицію своєї партії щодо Євросоюзу. У минулому він називав політику Брюсселя "пихатою і самовдоволеною", а передвиборча програма австрійських правих популістів передбачає обмеження повноважень інститутів ЄС і закликає до створення "Фортеці Австрія" в рамках Шенгенської зони.

З цього питання позиція АПС виглядає дещо поміркованішою, ніж у німецької правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка включила до проєкту своєї передвиборчої програми на дочасних виборах до Бундестагу 23 лютого 2025 року пункт про вихід ФРН з ЄС. Однак у багатьох інших питаннях АПС і АдН йдуть нога в ногу - наприклад, обидві використовують термін "реміграція" для мобілізації підтримки масових депортацій мігрантів.

Кікль посилив ісламофобські гасла своєї партії. Йому приписують слоган виборчої кампанії "Daham statt Islam" ("У себе вдома замість ісламу"). Як і представники АдН, Кікль під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 виступав на боці противників вакцинації та прихильників теорії змови.

Троянський кінь Росії в Європі?

АПС і АдН також єдині у своєму неприйнятті поставок зброї Україні, яка захищається від російської агресії. У лютому 2023 року, у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії, Кікль заявив у парламенті про те, що в конфлікті винні обидві сторони, розповівши про "довгу історію провокацій, зокрема й з боку США і НАТО". Політик не підтримує європейські санкції проти Росії, а АПС заявляє, що російський газ "продовжує робити важливий внесок" у безпеку енергопостачань.

У 2016 році АПС уклала договір про дружбу з пропутінською партією "Единая Россия", але тепер применшує значення цих відносин. Восени німецькі політики, які опікуються питаннями безпеки, заявили, що співпраця спецслужб двох країн пройде випробування на міцність, якщо АПС увійде в уряд Австрії. А експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики в німецькому Бундестазі Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) взагалі назвав АПС "троянським конем Росії в Європі".

Чи піде Відень шляхом Будапешта?

Опоненти Кікля побоюються, що, ставши канцлером, він може у своїй політиці орієнтуватися на угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який виступає за розвиток відносин із Росією, і, можливо, навіть спробує перебудувати Австрію за угорським зразком. У Орбана і Кікля добрі стосунки, і влітку у Відні вони разом із колишнім прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем заснували фракцію "Патріоти за Європу" - третю за чисельністю в Європарламенті.

Андрей Бабіш, Герберт Кікль та Віктор Орбан Фото: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

Після перемоги АПС на вересневих парламентських виборах австрійські політики сформували єдиний фронт проти правих популістів. "Ви нікому не потрібні!" - вигукував у той час у парламенті генсек АНП Крістіан Штокер. Минулими вихідними Штокер став виконувачем обов'язків голови АНП після відходу у відставку Карла Негаммера - і тепер хоче домовитися про створення уряду АПС і АНП під керівництвом Герберта Кікля.