Прем'єрка Данії Фредеріксен відвідала Бучу

Під час відвідин Бучі прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен вшанувала пам'ять жертв воєнних злочинів, скоєних під час російської окупації.

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен відвідала у середу, 6 вересня, в рамках свого візиту до України місто Бучу Київської області. Під час відвідин Фредеріксен разом з генеральним прокурором України Андрієм Костіним вшанувала пам'ять жертв воєнних злочинів, скоєних під час російської окупації, про що повідомив Костін у соцмережі X.

"Маємо завжди пам'ятати про жертв жахливих воєнних злочинів, які російські окупанти вчинили на українській землі. Ми вшанували їх пам'ять у Бучі разом з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен", - написав український посадовець.

У своєму дописі Костін подякував Данії за підтримку й допомогу Україні, нагадавши зокрема, що Данія входить до десятки провідних країн за обсягом наданої Україні допомоги з огляду на обсяг ВВП.

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"Ми високо цінуємо військову допомогу Данії, особливо історичне рішення надати Україні винищувачі F-16", - запевнив Костін.

Нагадаємо, раніше очільниця данського уряду виступила з промовою перед народними депутатами Верховної Ради України. Про деталі промови, а також подальшу її програму нічого не повідомлялося.

Також цього дня до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Крім того, сьогодні в українській столиці відбудеться саміт перших леді та джентльменів на тему ментального здоров'я, організований дружиною українського президента Оленою Зеленською.