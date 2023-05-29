Уряд Данії істотно збільшить фіндопомогу Україні

Через нинішній перебіг війни Україна потребує всебічної підтримки, тож цьогоріч влада Данії планує збільшити суму допомоги для України на близько 7,5 мільярда крон, повідомили в Копенгагені.

Уряд Данії оголосив, що планує значно збільшити суму коштів, які він виділив на допомогу Україні у її протистоянні збройній агресії Росії. Згідно зі зробленою у понеділок, 29 травня, заявою міністерства оборони Данії, цього року до фонду буде додано ще 7,5 мільярда данських крон (близько мільярда євро в перерахунку. - Ред.), передає dpa з посиланням на данське телебачення.

Водночас наступного року планується, що до фонду надійде ще 10,4 мільярда крон (трохи менше 1,5 мільярда євро в перерахунку. - Ред.). "Війна в Україні досягла дуже критичної точки з серйозною ситуацією на полі бою, тож Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати", - заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен в інтерв'ю данському радіо.

Фонд допомоги України, початковий обсяг якого становить майже мільярд євро, був створений Данією в середині березня. Він призначений для надання військової підтримки, а також гуманітарної допомоги та підтримки данських компаній, які допомагають у відбудові України.

Допомога Данії

На початку травня Данія виділила Україні найбільший пакет допомоги на суму понад 250 мільйонів доларів для посилення спроможності ЗСУ вести контрнаступ.

Крім того, Данія пообіцяла передати польові мости, боєприпаси, обладнання для ведення бойових дій в темний час доби, а також нелетальну допомогу, як-от паливо, обладнання для надання першої медичної допомоги і польові пайки. Також Данія разом із Німеччиною та Нідерландами пообіцяла надати для ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1.

В міноборони Данії зазначали, що загалом вже передали Києву озброєння та обладнання на суму близько 9,5 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів), зокрема, самохідні артустановки Caesar та пускові установки до берегового ракетного комплексу Harpoon.