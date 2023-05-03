Данія виділила Україні допомогу для підтримки контрнаступу

Данія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції за підсумками саміту Північна Європа-Україна у середу, 3 травня. Вона наголосила також на важливості прискорення надання військової допомоги, адже підтримка Україні потрібна "не колись у майбутньому, а сьогодні".

"Для нас війна в Україні - це не просто її боротьба за себе, це її боротьба за всю Європу, за право кожної країни жити в мирі, жити так, щоб не боятися своїх сусідів. Не потребує підтвердження, що ми готові надавати Україні й надалі всю підтримку, на яку ми здатні", - додала прем'єрка.

Втім, відповідаючи під час пресконференції на запитання про надання Україні винищувачів, Фредеріксен зазначила, що країни-союзники все ще обговорюють це питання.

"Це все ще питання, яке ми повинні вирішити з союзниками. Питання складне. Але це дискусія, яка триває. Ми ще не завершили її, з точки зору Данії", - сказала вона.

Найбільший пакет допомоги від Данії

Крім того, Фредеріксен наголосила, що напередодні Данія оголосила про новий, найбільший з точки зору вартості, пакет допомоги Україні - сумою в понад 250 мільйонів доларів (1,7 мільярда данських крон). До нього увійшло озброєння і засоби, які просила Україна, зазначали в оборонному відомстві скандинавської країни напередодні, 2 травня.

"Цей пакет допомоги є наразі найбільшим з тих, що надавала Данія, і буде спрямований на підтримку майбутнього українського наступу", - йдеться у повідомленні.

Як заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, війська РФ закріпилися на окупованих територіях України, створивши окопи, мінні поля та інші перешкоди, щоб зупинити український наступ. "Обладнання, яке входить у пакет допомоги, необхідне для того, щоб прокласти шлях українським танкам і бронетехніці на передовій. Водночас ми посилюємо наші зусилля з підтримки ключових сил і засобів", - наголосив він.

До пакету, зокрема, увійшли бронемашини для продії мінам і обладнання для допомоги в розмінуванні. Також серед оголошеної допомоги - спеціалізовані транспортні засоби, зокрема для підйому танків і подолання перешкод.

Допомога для контрнаступу ЗСУ

"Данія допомагає створити найкращі з можливих умови для успіху України в майбутньому наступі і, в довгостроковій перспективі, для успішної української оборонної кампанії", - сказав Пульсен.

Крім того, Данія передасть польові мости, боєприпаси, обладнання для ведення бойових дій в темний час доби, а також нелетальну допомогу, як-от паливо, обладнання для надання першої медичної допомоги і польові пайки.

В міноборони Данії зазначили, що загалом вже передали Києву озброєння та обладнання на суму близько 9,5 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів).