Прем'єрка Данії прибула в Україну та виступила в Раді
До Києва у середу, 6 вересня, приїхала з візитом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона вже виступила перед українськими парламентарями, повідомили народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").
Про деталі її виступу у Верховній Раді та подальшу програму візиту поки що офіційної інформації немає.
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Рада сьогодні має розглянути призначення новим міністром оборони Рустема Умєрова та головою Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
У Києві - Блінкен і саміт перших леді та джентльменів
В Україні з візитом сьогодні перебуває державний секретар США Ентоні Блінкен. Він уже відвідав Берковецьке кладовище, де разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою віддав шану полеглим українським воїнам. Згодом Блінкен зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та анонсує виділення Сполученими Штатами Україні понад мільярда доларів нового фінансування.
У Києві сьогодні також пройде третій саміт перших леді та джентльменів на тему ментального здоров'я. Подію з 2021 року організовує дружина президента України Олена Зеленська. За її словами, цього року саміт пройде у змішаному форматі: частина гостей приїдуть особисто, інші виступатимуть онлайн. Офіційно поки що невідомо, хто з учасників завітав до Києва особисто.