Шмигаль і Туск у Варшаві обговорили "складні теми"

За словами прем'єра України, після консультацій з урядом Польщі щодо агроторгівлі та ситуації на кордоні, "зрозумілі подальші кроки".

Українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем провела в четвер, 28 березня, у Варшаві переговори з польськими колегами на чолі з Дональдом Туском щодо торгівлі аграрними товарами та блокади кордону.

"Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися. Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань", - зазначив Шмигаль за підсумками зустрічі.

Він додав, що Україна очікує на заборону Європейською Комісією транзиту й експорту товарів з Росії та Білорусі, а також погодження угоди про спільний контроль на пунктах пропуску.

Своєю чергою Туск на пресконференції зі Шмигалем після зустрічі сказав, що Європейський Союз - за крок від запровадження мита у 50 відсотків на російську та білоруську агропродукцію, що "де-факто означає блокаду експорту".