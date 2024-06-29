Правляча партія Естонії знайшла заміну прем'єрці Каллас

Керівництво правлячої естонської Партії реформ ухвалило на засіданні в суботу, 29 червня, рішення висунути Крістена Міхала кандидатом на посаду прем'єр-міністра Естонії. Це рішення ухвалили одностайно, повідомила пресслужба партії.

Кандидат у прем'єри Естонії хоче посилити безпеку й оборону

Міхал у своїй промові наголосив, що наріжним каменем для нього є безпека Естонії. "Жителі Естонії мають бути впевнені, що наш дім і країна захищені, і що державою добре управляють. Під час перегляду коаліційного договору безумовними пріоритетами стануть державна оборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів. Естонія має бути місцем, де добре займатися бізнесом, жити і ростити дітей, країною, якою можна пишатися", - сказав він.

Керівництво Партії реформ узгодило також склад делегації для коаліційних перемовин, до якої, крім Міхала увійдуть ще вісім членів політсили. "Чим швидше ми досягнемо ясності в питанні оновлення коаліційного договору, тим краще буде для Естонії", - вважає Міхал.

Каллас продовжить кар'єру в ЄС

Нинішня прем'єрка Естонії, лідерка Партії реформ Кая Каллас, має намір продовжити кар'єру в Брюсселі.

27 червня лідери Європейського Союзу затвердили на саміті кандидатуру Каллас на пост глави зовнішньополітичної служби ЄС, яку нині очолює Жозеп Боррель. Утім, остаточне рішення щодо її призначення ще має ухвалити Європарламент.

Нового голову Партії реформ оберуть на з'їзді 8 вересня, уточнив естонський мовник ERR .