Прем'єрка Естонії закликала до трибуналу для керівництва РФ

Кая Каллас, виступаючи на врученні премії за сприяння міжнародному взаєморозумінню та примиренню, закликала створити спецтрибунал для покарання відповідальних за загарбницьку війну Росії проти України.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала створити міжнародний трибунал для покарання відповідальних за загарбницьку війну Росії проти України.

"Для воєнних злочинів є Міжнародний кримінальний суд, який переслідує такі діяння. Але має існувати і трибунал щодо злочину агресивної війни", - заявила вона в неділю, 3 грудня, під час вручення їй у Гамбурзі німецької премії за сприяння міжнародному взаєморозумінню й примиренню імені Маріон Денгофф (Marion Dönhoff).

"Агресивна війна - мати всіх злочинів", - наголосила Каллас, додавши, що відповідальних за неї високопоставлених політиків слід притягнути до відповідальності.

Як зазначили в журі, Каллас була удостоєна премії за внесок "у побудову сильної тa демократичної Європи" на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Крім неї, нагороду вручили також правозахисній організації Hawar.help e.V., яка бореться за права жінок в Ірані.

Премія імені відомої німецької журналістки Денгофф вручається з 2003 року фондами Marion-Dönhoff-Stiftung і Zeit-Stiftung з газетою Die Zeit.