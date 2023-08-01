  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Посол України у ФРН: Путін готовий до всього

Євгенія Наконечна | Катерина Вєнкіна
37 хв. тому

Український дипломат розповів про можливості застосування Росією ядерної зброї, умови досягнення миру і покарання військових злочинців.

https://p.dw.com/p/4UcYP
Посол України у ФРН Олексій Макеєв
Посол України у ФРН Олексій МакеєвФото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Київ поки що не бачить шансів на досягнення миру з Росією шляхом переговорів, заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв. Дипломат дав інтерв'ю газеті Die Rheinische Post, оприлюднене в понеділок, 31 липня. "Росії потрібно завдати поразки. Інакше миру не буде", - підкреслив Макєєв.

Читайте також: Кулеба про саміт НАТО: Наш шлях до Альянсу точно стане коротшим

На його думку, РФ може швидко закінчити війну, вивівши війська з окупованих територій - зокрема і з анексованого Криму. "Але Росія цього не хоче, тому нам потрібна підтримка", - додав він.

Дипломат: РФ має фінансово заплатити за руйнування

За словами посла України у ФРН, вільний світ також зацікавлений у тому, щоб воєнні злочинці та керівництво, яке віддавало накази про вчинення цих злочинів, постали перед судом. Росія повинна фінансово відшкодувати руйнування в Україні, додав він.

Говорячи про можливість застосування Москвою ядерної зброї, Олексій Макєєв зазначив: "Ми бачили, що Путін готовий до всього. Від нього всього можна очікувати". За словами дипломата, Київ протягом багатьох років попереджав, що РФ використовує постачання газу як зброю. "Так і сталося", - додав він. "Ми, українці, повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - констатував дипломат.

"Російський народ мусить усвідомити свої помилки"

Водночас дипломат висловив упевненість, що Росія та її народ мають усвідомити свої помилки і попросити за них вибачення. "Але тут, у моєму кабінеті, я поки що почув це тільки від двох осіб": від Гаррі Каспарова, ексчемпіона світу з шахів і співзасновника Форуму вільної Росії, і від Сергія Лагодинського, депутата Європарламенту, додав Макєєв.

Раніше в інтерв'ю DW український дипломат висловлював упевненість, що це питання внутрішньої безпеки Німеччини - не дозволяти раз по раз "демонструвати на вулицях пропагандистські гасла Росії", яка веде справжню "війну на виснаження" проти України.

Принцеса-воїн у ЗСУ: як 20-річна кулеметниця воює на "нулі"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

rp-online.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Посол України у ФРН Олексій Макеєв

Посол України у ФРН: Путін готовий до всього

Політика37 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія14 год. тому8 фото
Ферма в Білорусі

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Політика16 год. тому
Для депутатів і чиновників в Україні незабаром може повернутися електронне декларування (ілюстративне фото)

Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?

Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?

Політика17 год. тому
external

Як із щита "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Як із щита "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Суспільство18 год. тому01:48 хв.
Російські призовники (архівне фото)

Шульман: У РФ триває підготовка до другої хвилі мобілізації

Шульман: У РФ триває підготовка до другої хвилі мобілізації

Конфлікти19 год. тому
Українська фехтувальниця Ольга Харлан

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Спорт28 липня 2023 р.
На головну сторінку