Посол України Макеєв відвідав ЛГБТ-парад у Берліні

У Берліні пройшов щорічний прайд Christopher Street Day. У ході була й колона українців. До них долучився посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

У Берліні в суботу, 22 липня, відбувся щорічний, вже 45-й, ЛГБТ-парад Christopher Street Day. За оцінками організаторів, у заході взяли участь до 500 тисяч осіб.

Близько 70 різних організованих колон з автобусів і пішоходів пройшли через центр столиці Німеччини до мітингу перед Бранденбурзькими воротами.

"Різноманітність - наша сила", - написав у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), вітаючи учасників прайду. Над його канцелярією зранку підняли ЛГБТ-прапор.

"Веселковий прапор майорить і над Рейхстагом. Символ солідарності та вказівка на те, що в політичному плані багато чого ще належить зробити для більшої рівності та боротьби з дискримінацією. Любов - для всіх", - зазначила віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінг-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt).

До колони українців на прайді долучився посол Макеєв

Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".

За оцінкою кореспондентки DW, в українській колоні пройшли близько 500 осіб. У прайді взяв участь і посол України у Німеччині Олексій Макєєв.