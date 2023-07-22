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Посол України Макеєв відвідав ЛГБТ-парад у Берліні

Віолетта Чайковська | Даниїл Сотников
4 год. тому

У Берліні пройшов щорічний прайд Christopher Street Day. У ході була й колона українців. До них долучився посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у колоні українців на ЛГБТ-параді в Берліні 22 липня 2023 року.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у колоні українців на ЛГБТ-параді в Берліні.Фото: Anna Savchuk/DW

У Берліні в суботу, 22 липня, відбувся щорічний, вже 45-й, ЛГБТ-парад Christopher Street Day. За оцінками організаторів, у заході взяли участь до 500 тисяч осіб.

Близько 70 різних організованих колон з автобусів і пішоходів пройшли через центр столиці Німеччини до мітингу перед Бранденбурзькими воротами.

"Різноманітність - наша сила", - написав у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), вітаючи учасників прайду. Над його канцелярією зранку підняли ЛГБТ-прапор. 

"Веселковий прапор майорить і над Рейхстагом. Символ солідарності та вказівка на те, що в політичному плані багато чого ще належить зробити для більшої рівності та боротьби з дискримінацією. Любов - для всіх", - зазначила віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінг-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt). 

До колони українців на прайді долучився посол Макеєв

Участь у параді цього року взяла організована колона під українським прапором, яка пройшла вулицями Берліна з девізом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь гордий, як Україна".

Люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, в національних костюмах, вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".

За оцінкою кореспондентки DW, в українській колоні пройшли близько 500 осіб. У прайді взяв участь і посол України у Німеччині Олексій Макєєв

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