Кулеба про саміт НАТО: Наш шлях до Альянсу стане коротшим

Голова МЗС повідомив, що вже погоджена низка важливих для України та НАТО рішень саміту у Вільнюсі. Робота над запрошенням Києва до Альянсу триватиме "до останньої хвилини", запевнив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі заявив, що "декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені". "За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим", - написав він в Instagram у ніч на неділю, 9 липня.

Міністр не уточнив, про які саме рішення йдеться, однак зауважив, що це - "дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде".

"Але бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим - ясності щодо запрошення України до вступу. Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що робота в цьому напрямі триватиме "до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі".

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Не повторити помилок Бухаресту

Про те що, Київ очікує "недвозначного запрошення" до НАТО заявив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв, пише dpa. Він нагадав про саміт Альянсу в Бухаресті в 2008 році, коли проти швидкого вступу України до НАТО виступила, зокрема, ФРН, і зазначив: допущені тоді помилки не повинні повторюватися.

"Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі, а тепер і повномасштабної загарбницької війни Росії точно б не відбулося", - наголосив посол.

Макеєв також нагадав, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, більше половини німців виступають за те, щоб Україна стала членом Альянсу, а значить членство "означає не ескалацію, а шлях до миру".

"Єдиний спосіб покласти край російській агресії проти Європи - це надіслати потужний сигнал із саміту НАТО 2023 року, який має всі шанси увійти в історію єдності", - наголосив посол.

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