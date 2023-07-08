Більшість німців підтримує вступ України в НАТО - опитування

Німці переважно схвально ставляться до вступу України до НАТО, свідчить соцопитування. Лише 29 відсотків - категорично проти.

Переважна більшість німців підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), свідчать результати опитування соціологічного інституту YouGov, проведеного на замовлення інформагентства dpa, опублікованому у суботу, 8 липня.



42 відсотків опитаних заявили, що підтримують за вступ України до НАТО після закінчення війни, а 13 відсотків - за прийняття України до Альянсу негайно. Водночас 29 відсотків висловилися категорично проти вступу України до Альянсу.

Мирні переговори між Росією

Також опитування показало, що більшість німців хоче якнайшвидших мирних переговорів між Росією та Україною: 58 відсотків виступають за негайний початок переговорів про припинення війни, 26 відсотків - проти, ще 16 відсотків - утрималися від відповіді.

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Які країни підтримали вступ України до НАТО

У суботу Португалія стала двадцять третьою державою, з якою формалізовано підтримку членства України в НАТО. Напередодні це зробила Болгарія, яка, за словами заступника глави Офісу президента України Ігора Жовкви, стала 22-ю країною, що підтримала членство України в Альянсі.

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За даними Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, але зростає кількість прибічників ідеї країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії) запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства в НАТО. Як писало видання, проти цього виступають три країни. Одна з них - Угорщина.

Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив анексію чотирьох українських окупованих регіонів.