Білий дім про план РФ підірвати ЗАЕС: Неминучої загрози нема

Вашингтон поки не бачить загроз теракту на Запорізькій АЕС або наміру Росії застосувати ядерну зброю на території України. США продовжують уважно стежити за ситуацією.

Сполучені Штати Америки поки не бачать ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю на території України чи вчинити теракт на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це в ніч на вівторок, 27 червня, повідомила пресслужба Білого дому.

"У нас є, як ви знаєте, можливість відстежувати радіоактивну активність поряд із станцією, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже уважно стежимо", - сказав на брифінгу Джон Кірбі - координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі.

Також, за словами Кірбі, США відслідковують ядерний потенціал Росії, та поки не побачили жодних ознак наміру застосувати ядерну зброю на території України, "крім бурхливої риторики". "Ми чули багато безрозсудної риторики від російської сторони. Ми уважно стежимо за цим. Але ми не бачили жодних ознак того, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін має якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України або деінде", - зазначив він.

19 червня президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї - реальна.

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Україна: Росія затвердила план підриву ЗАЕС

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив союзників про російський сценарій з мінуванням ЗАЕС, який, за даними української розвідки, затвердила РФ.

Як повідомляв керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов, росіяни замінували басейн-охолоджувач і чотири з шести енергоблоків станції. За його словами, Росія може підірвати ЗАЕС у двох випадках: якщо російських окупантів виб'ють з лівого берега Дніпра або як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ Збройних сил України.

22 червня Зеленський заявив, що РФ готує теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського "брехнею".

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