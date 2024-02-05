Посла РФ у Парижі викликають через загибель волонтерів - ЗМІ

У Парижі висловлять протест російському дипломату через обстріл військами РФ французьких волонтерів в Україні. Крім того, в МЗС Франції закидають РФ масштабну кампанію з дезінформації, пишуть ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Франції викличе посла РФ після загибелі двох французьких волонтерів внаслідок російського удару в Україні, а також через кампанію дезінформації з Москви. Про це у понеділок, 5 лютого, повідомили агентство Reuters із посиланням на неназване джерело в французьких дипломатичних колах, а також агенція AFP, що так само посиланється на свої джерела в МЗС Франції.

За даними джерела Reuters, двоє французьких волонтерів загинули і ще трьох було поранено в Херсонській області унаслідок удару російського безпілотника, скоєного 1 лютого. Сам цей удар, від якого постраждали цивільні, керівник зовнішньополітичного відомства Франції Стефан Сежурне назвав актом "варварства".

"Франція ще раз заявить про своє засудження російських ударів", - заявило дипломатичне джерело.

Париж нарікає на систематичну кампанію РФ з дезінформації

Сежурне також звинуватив Росію у спрямованій проти Франції систематичній кампанії з дезінформації. В середині минулого місяця міністерство оборони Росії повідомило, що його війська нібито знищили близько 60 французьких найманців внаслідок удару по будівлі в Харкові, однак доказів, що підтверджують це твердження, Москва не надала.

Примітно, що інформагенції AFP вдалося розшукати трьох французьких добровольців, які воюють в Україні, і ті підтвердили, що вони досі живі, попри те, що їх згадували в переліку "ліквідованих найманців", які публікували в російських пабліках і соцмережах.

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Так само російські пропагандисти припускали, що ракети, що буцімто збили російський військово-транспортний літак Іл-76 у Бєлгородській області, в якому нібито були українські військовополонені, могли бути випущені французькою системою ППО.

Натомість Париж відкинув будь-які припущення про те, що в Україні воюють французькі найманці, а ще в Парижі назвали дезінформацією заяви Москви про можливу причетність французьких ракет до збиття російського транспортника.

МЗС Франції попередило про подальшу російську дезінформацію напередодні візиту президента Еммануеля Макрона до України, наміченого на кінець лютого.

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Раніше Макрон оголосив про посилення військової допомоги Україні, зокрема, надання ЗСУ високоточних ракет Scalp-EG та керованих авіабомб, що розкритикував російський уряд, нагадує AFP. Крім того, Макрон оголосив намір укласти з Україною двосторонню довгострокову безпекову угоду на кшталт тої, яку раніше уклали Київ і Лондон.

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