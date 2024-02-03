Безпекова угода з Францією: Київ заявляє про прогрес

Переговорні команди України та Франції наблизилися до фіналізації двосторонньої безпекової угоди, заявили в Офісі українського президента.

Французька і українська сторони у суботу, 3 лютого, обговорили у Києві доопрацьований проєкт угоди про надання Україні безпекових гарантій та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", - цитує заступник керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву пресслужба ОП. Повідомляється, що учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди найближчим часом.

Переговори відбулися в рамках візиту до Києва делегації з Франції, до складу якої увійшли дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу французького президента Фаб'єн Мандон, радники Макрона Ксав'є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

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Раніше у цей день німецьке видання FAZ повідомило, що безпекова угода між Україною та Німеччиною може бути підписана 16 лютого - під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки. Текст цієї угоди, за даними газети, уже підготовлений.

Нагадаємо, 12 січня Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали у Києві довгострокову безпекову угоду. Це перша з двосторонніх угод, які зобов'язалися підписати з Україною країни Великої сімки (G7) та держави, які до них приєдналися, за результатами Вільнюського саміту НАТО.