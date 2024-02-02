В Україні загинули двоє французьких волонтерів, є поранені

Двоє співробітників неурядової організації Агентство допомоги євангельських церков Швейцарії (Swiss Church Aid) загинули 1 лютого під час російського удару на південному сході України, інші співробітники організації були поранені. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомили у Swiss Church Aid.

"На групу допомоги напали близько 14:30 у четвер під час операції в південно-східному регіоні країни. Напад стався на співробітників HEKS/EPER під час польової оцінки, що призвело до трагічної втрати двох дорогих колег і поранень інших", - йдеться у заяві.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X висловив співчуття загиблим та додав, що загинули французькі волонтери.

"Російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим, хто постраждав у цій жахливій атаці", - зазначив він.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтвердив, що загиблі були французами. "Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів.Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню", - зазначив він у соцмережі X.

1 лютого Росія безпілотниками атакувала Берислав у Херсонській області. За наявними даними, французькі волонтери загинули там.

РФ продовжує обстрілювати Херсонщину та Херсон

У п'ятницю, 2 лютого, російська армія двічі обстріляла село Інгулець Херсонської області, внаслідок чого було поранено 59-річну жінку та 37 річного чоловіка.

"В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці. Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Своєю чергою, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін також повідомив про авіаудар по центру Херсону, який нанесли російські військові.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. Наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий - 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", - повідомив він у Telegram.