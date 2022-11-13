Порошенко: Шлях до миру в Україні - депутінізація Росії

Заяви представників Росії щодо готовності до переговорів з Києвом не підкріплюються діями - замість деескалації РФ продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в України. Тож найкоротшим шляхом до переговорів і миру є добре озброєна українська армія, сказав п'ятий президент України, лідер парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю румунському телеканалу Antena 3, цитати з якого політик поширив на своїй сторінці в Facebook у неділю, 13 листопада.

"Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії і для (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна. А шлях до миру - це депутінізація Європи, депутінізація світу. І, зрештою, ми чекаємо реакції російського народу та депутінізації самої Росії", - наголосив він.

Херсон, як приклад ефективності "військової дипломатії"

На думку Петра Порошенка, звільнення Херсона є доказом того, що сила - "це єдина мова, яку розуміє Путін". "Найкращим учасником переговорів у цій ситуації є солдат українських Збройних сил. Найкращими переговорниками, які роблять мир можливим, є Збройні сили України, а найкращим інструментом для миру є HIMARS, NASAMS, інші далекобійні технології і високоточна західна зброя, включаючи зенітну та протиракетну техніку", - зауважив він.

П'ятий президент України додав, що "переговори ведуться" і Україна "готова обговорювати будь-які гарантії безпеки", коли вся українська земля буде звільнена.

Розмови про переговори

9 листопада, після того, як військове керівництво Росії оголосило про відведення військ з правобережної частини Херсонщини, речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів, "виходячи з реалій, які існують зараз".

В українському МЗС на це зауважили, що "російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою", та, імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час для підготовки нових ударів.

Також 9 листопада голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі висловив думку, що Україні варто "скористатися моментом" для початку мирних переговорів. Однак за інформацією американських ЗМІ, інші члени команди з національної безпеки президента США Джо Байдена не поділяють його позиції.

11 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що всі спроби мирного врегулювання в Україні дипломатичним шляхом наразі блокувалися через позицію президента РФ. Він зауважив, що Росія має зрозуміти: продиктованого нею миру не буде.