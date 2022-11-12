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Енергетична криза
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на подіумній дискусії "RND vor Ort" у Лейпцигу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію, що досягти мир на її умовах неможливо.Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: Миру на умовах Кремля не буде

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
3 год. тому

Всі спроби мирного врегулювання в Україні дипломатичним шляхом наразі блокувалися через позицію президента РФ, вважає канцлер ФРН. При цьому жодна умова, яку висуває Кремль, не виправдовує розпочату ним війну.

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Припинення вогню в Україні на умовах Росії - неприйнятне, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 11 листопада, під час подіумної дискусії "RND vor Ort" у Лейпцигу (федеральна земля Саксонія), організованої медіагрупою Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

"Росія насамперед має зрозуміти, що ідея продиктованого миру ні до чого не призведе і що не можна просто провести фломастером по карті і сказати: це - тепер моє. Тож продиктованого миру не буде, має бути інше розуміння", - наголосив канцлер. Він додав, що "невпинно працює спільно з багатьма іншими" сторонами над тим, щоб Росія це усвідомила.

За його словами, успішні мирні переговори можливі лише за подібного підходу, адже воєнні дії, продовження яких підтримує президент РФ Володимир Путін, перешкоджають будь-якому дипломатичному зближенню і саме через позицію Путіна процеси, спрямовані на діалог, досі блокувалися.

Жодна причина не виправдовує війну

Шольц наголосив: його телефонні контакти із російським лідером, які тривали попри будь-яку критику, були спрямовані в першу чергу на досягнення миру. Відповідні консультації велися і з українською стороною. "Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і щоб мир став можливим", - зазначив канцлер.

Він також нагадав про свій візит до Москви незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами канцлера, тоді, під час чотиригодинної розмови "за семиметровим столом" Путін вимагав, щоб в Україні "не було ракет, які загрожують Москві", і щоб Україна не вступала до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Шольц розповів, що він зі свого боку пропонував укласти угоди з Києвом про контроль над озброєннями, що виключать розміщення ракет, а також запевняв президента РФ, що членство України в НАТО взагалі не стоїть на порядку денному "в найближчі 10, 20, 30 років". До того ж він намагався отримати в Путіна відповідь, навіщо той висуває подібні вимоги.

Канцлер Німеччини додав, що також обговорювалися деякі пропозиції щодо автономного статусу для східних областей України. "Я працюю щодня, щоб забезпечити прогрес у цих питаннях", - повідомив він, зазначивши, що "певні зрушення" є. Водночас Шольц підкреслив, що "жодна причина, яка відіграла свою роль, не змогла б виправдати цю війну, тому що нічого із заявленого просто не відбувалося".

Росія має гарантувати невикористання ядерної зброї

5 листопада Шольц наголосив, що Росія має виключити застосування ядерної зброї у війні проти України "Використання у цьому конфлікті ядерної зброї не може бути дозволено і виправдано" - зазначив Шольц на дискусійному з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні. "Ми вимагаємо від Росії, щоб вона чітко заявила, що не робитиме цього. Це стало б межею, яку не можна переступати", - додав канцлер ФРН.

Коментуючи свій візит до КНР, Шольц заявив, що суттєвим успіхом цієї поїздки було вироблення спільної з китайським керівництвом позиції щодо загроз Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - резюмував канцлер ФРН.

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