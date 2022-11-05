Шольц вимагає від РФ обіцянок не застосовувати ядерну зброю

Росія має пообіцяти, що не буде застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "Використання у цьому конфлікті ядерної зброї не може бути дозволено і виправдано (…) Ми вимагаємо від Росії, щоб вона чітко заявила, що не робитиме цього. Це стало б межею, яку не можна переступати", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в суботу, 5 листопада, на дискусійному з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні.

Канцлер наголосив, що суттєвим успіхом його поїздки до КНР було вироблення спільної з китайським керівництвом позиції щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - зазначив канцлер.

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У Китаї закликали уникнути ядерної кризи в Євразії

Напередодні Олаф Шольц провів переговори у Пекіні з главою КНР Сі Цзіньпіном та китайським прем'єр-міністром Лі Кецяном. Канцлер Німеччини застеріг від ескалації та назвав погрози застосування ядерної зброї "безвідповідальними та вкрай небезпечними". Лі Кецян, виступаючи потім на спільній пресконференції, чітко дистанціювався від війни. "Ми не можемо дозволити собі подальшу ескалацію", - сказав китайський прем'єр.

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай підтримує зусилля Німеччини та Європи щодо проведення мирних переговорів та створення стійкої архітектури безпеки в Європі. "Ядерної кризи в Євразії треба уникнути. Сторони конфлікту мають проявити розсудливість, стриманість та створити умови для відновлення переговорів. Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи ризик застосування ядерної зброї мають бути відкинуті", - сказав лідер КНР. Водночас він знову ухилився від прямої критики на адресу свого стратегічного партнера - Росії.