Польща підтримує прискорений шлях вступу України до ЄС - Дуда

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україн.

Хроніки 25 лютого читайте тут і тут.

Хроніку 26 лютого до 14 години читайте тут.

DW стежить за подіями 26 лютого з 15-ї години (час київський).

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"Польща підтримує прискорений шлях вступу України до Євросоюзу. Статус кандидата має бути наданий негайно", - написав польський президент у Twitter. Він додав, що Україна також має отримати доступ до фондів ЄС для реконструкції. "Він належить Україні", - наголосив Дуда.

Раніше Польща суттєво спростила правила в'їзду українців, які рятуються від війни, і надання їм допомоги.

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Президент України Володимир Зеленський виступає за повноцінні переговори з Кремлем, заявляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності. Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори", - сказав Подоляк агенції "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у відеозверненні проти ночі 25 лютого Зеленський не виключив прямих переговорів з Путіним про нейтральний статус України, якого ніби домагається РФ. Протягом 25 лютого з боку України інформували, що пропонують РФ прямі переговори. Кремль заявляв, що припиняє "операцію" в Україні через ймовірні переговори. Згодом там повідомили, що умови Києва неприйнятні. Наступ на Україну триває.

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На тлі російського вторгнення Бельгія хоче підтримати Україну зброєю та пальним. "Україна попросила Бельгію про великі обсяги пального для забезпечення війська", - написав прем'єр Бельгії Александер де Кроо у Twitter. За його словами, країна поставить Києву 3800 тонн пального, а також 2000 автоматів для української армії.

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Країни Євросоюзу погодили відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, повідомляє глава українського МЗС Дмитро Кулеба. "Офіційне рішення ще не ухвалене, але технічна підготовка до рішення та реалізація цієї санкції вже розпочато", - написав він у Facebook.

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СБУ повідомляє, що в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку місцевим бойовикам та російським військовим роздають протигази. "Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових", - ідеться у повідомленні СБУ на каналі в Telegram.

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У селищі міського типу Бородянці Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряду у житловий будинок виникла пожежа, загинули три особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Київська область: о 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло три людини. Можливо, під завалами знаходиться ще три особи. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв'язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні Держслужби, розміщеному в Telegram-каналі.

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Влучення ракети у висотний житловий будинок на проспекті Лобановського у Києві попередньо кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Завдання номер один - фіксувати кожен злочин агресора. Прокурори працюють у Києві на місці влучення ракети в житлову висотку. Злочин попередньо кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни", - повідомила Венедіктова у відеозверненні в Telegram-каналі в суботу. "За попередні дві доби було пошкоджено щонайменше три десятки цивільних об'єктів. Для ворога немає нічого святого - дитбудинок, садочок, дитяча лікарня та центр служби крові у Харкові", - зазначила генпрокурорка.

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