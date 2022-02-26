 Закриття Босфору і Дарданелл: інформація суперечлива | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2022

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Новини

Закриття Босфору і Дарданелл: інформація суперечлива

Зеленський заявив, що уряд Туреччини вирішив закрити протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Середземне та Чорне моря, для руху російських військових кораблів. В Анкарі заперечують.

Десантний корабель ВМФ РФ Корольов відпливає з Босфору, Стамбул, в напрямку Чорного моря (архівне фото)

Десантний корабель ВМФ РФ "Корольов" відпливає з Босфору, Стамбул, в напрямку Чорного моря (архівне фото)

Прохід російських військових кораблів через Босфор і Дарданелли буде закрито. Відповідне рішення, за словами президента України Володимира Зеленського, ухвалив турецький уряд, що контролює протоки, які з'єднують Чорне та Середземне моря. "Дякую моєму другу, пану Президенту Реджепу Таїпу Ердогану, та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російськими військовими кораблями у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні дуже важливі!" - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Анкара заперечує

Натомість в Анкарі заперечують повідомлення з Києва. Як повідомляє інформагенція dpa з посиланням на поінформованого турецького високопосадовця, Ердоган не давав Зеленському такої обіцянки.

За словами високопосадовця, заява українського президента лише відображає його очікування. Натомість Ердоган сказав Зеленському, що Туреччина працює над тим, аби досягнути термінового перемир'я в Україні, та висловив співчуття у зв'язку із втратами через російську атаку, йдеться у Twitter турецького президента.

Під повідомленням про розмову з Зеленським у Twitter Ердогана у коментарях люди питають про закриття Босфора і Дарданелл. Відповіді на це питання немає.

Напередодні Туреччина повідомляла, що  не може забезпечити повне закриття проток, оскільки зв'язана дією міжнародної Конвенції Монтре про статус проток 1936 року. 

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