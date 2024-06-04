ЗМІ: Мішель прагне не допустити другої каденції фон дер Ляєн

За даними видання Politico, глава Євроради Шарль Мішель намагається перешкодити Урсулі фон дер Ляєн знову очолити Єврокомісію. Сам Мішель, за даними джерел, претендує на посаду глави європейської дипломатії.

Чинний голова Європейської ради Шарль Мішель намагається завадити Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) знову обійняти посаду голови Єврокомісії (ЄК) після виборів до Європарламенту, повідомило у вівторок, 4 червня, видання Politico з посиланням на вісім джерел серед дипломатів і чиновників.

"Це всіх зводить з розуму, тому що його гра настільки очевидна - змусити фон дер Ляєн оступитись. При цьому сам він мріє обійняти іншу високу посаду", - сказав один зі співрозмовників на умовах анонімності. Він зазначив, що між двома вищими керівниками Євросоюзу вже давно панують досить напружені відносини.

За словами джерел Politico, у кулуарах ширяться чутки, що сам Мішель, вочевидь, претендує на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки, яку зараз обіймає Жозеп Боррель. Співрозмовники видання побоюються, що Мішель у спробі унеможливити перепризначення Урсули фон дер Ляєн главою ЄК вдасться до стратегії розмов із лідерами країн Євросоюзу віч-на-віч, замість того, щоб обговорювати кандидатури на вищі посади в ЄС спільно, як це зазвичай відбувається.

Шанси Урсули фон дер Ляєн знову очолити ЄК

Джерела Politico зазначили, що Мішель матиме серйозний вплив, оскільки він керує процесом розподілу найвищих посад у ЄС після виборів до Європарламенту та координує переговори країн-учасниць Євросоюзу. Водночас співрозмовники видання високо оцінюють шанси Урсули фон дер Ляєн залишитися на чолі ЄК, оскільки її "Європейська народна партія" має здобути на виборах гарний результат, а сама фон дер Ляєн останніми роками закріпила за собою репутацію успішної кризової менеджерки. До того ж, на даний момент у неї немає яскравих конкурентів.

При цьому джерела визнають, що в деяких столицях, наприклад у Парижі, відчувають певне невдоволення централізованим стилем управління, який практикує фон дер Ляєн, і це невдоволення ще може посилитися. Слід враховувати й те, що новий склад Європарламенту може бути налаштований до фон дер Ляєн більш вороже, пояснили співрозмовники видання Politico.