Подоляк: Вибори в США не вплинуть на підтримку України

В ОП не бачать підстав для зміни курсу підтримки України в разі можливої зміни адміністрації в Білому домі чи в будь-якій іншій західній демократії.

Підтримка України не ослабне у разі можливої зміни влади під час виборів у країнах-партнерках України, в тому числі США. Таку думку поширив у неділю, 3 вересня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у дописі в соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

"Інколи лунає думка, що вибори в тій чи іншій країні з демократичного, проукраїнського табору (зокрема США) змінять формат підтримки України або взагалі її припинять. Звісно, це не так", - написав Подоляк.

На його погляд, ніхто не погодиться, щоб кинути демократичну українську державу на поталу РФ - країні, яка, на його переконання, "вже програла", тож Україну й надалі підтримуватимуть "у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни". Щоб припинити підтримку України, за словами Подоляка, політик-кандидат у тій чи іншій країні мав би вийти й прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія".

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Нагадаємо, вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. Нещодавно один з претендентів на висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що готовий піти на поступки Росії в питанні санкцій. Крім того, він обіцяє "прийняти російський контроль над окупованими територіями" України і заблокувати кандидатуру України на вступ до НАТО "в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм".

Також свою участь у перегонах від республіканців, серед інших, оголосилив експрезидент Дональд Трамп, який теж неоднозначно висловлювався про війну РФ проти України.