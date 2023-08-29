Конкурент Трампа готовий віддати РФ окуповані землі України

Республіканець Вівек Рамасвамі обіцяє зняти з Москви санкції і прийняти контроль РФ над захопленими українськими територіями в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм.

Підприємець Вівек Рамасвамі, що входить до числа претендентів на висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії , готовий піти на поступки Росії в питанні санкцій. Про це бізнесмен написав у статті для журналу The American Conservative, опублікованій у понеділок, 28 серпня.

"Я скасую санкції і поверну Росію на світовий ринок", - вказав Рамасвамі. Крім того, він обіцяє "прийняти російський контроль над окупованими територіями" України і заблокувати кандидатуру України на вступ до НАТО "в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм".

Рамасвамі: Китай - єдиний переможець війни в Україні

Через півтора року війни РФ проти України дедалі ясніше стає, що КНР є єдиним переможцем у цій ситуації, вважає бізнесмен. Рамасвамі має намір забезпечити мир в Україні "на єдиних умовах" - на тих, "які поставлять американські інтереси на перше місце".

Адміністрація президента США Джозефа Байдена "нерозумно намагалася" змусити голову КНР Сі Цзіньпіна "кинути (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна", вказує бізнесмен. "Насправді ми повинні змусити Путіна кинути Сі", - додає він.

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Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. Крім Рамасвамі, про свою участь у перегонах від республіканців оголосили, серед інших, експрезидент Дональд Трамп, колишній віцепрезидент Майк Пенс, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон і губернатор Північної Дакоти Дуг Берґам.

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