  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаСполучені Штати Америки

Майк Пенс оголосив про участь у президентських виборах у США

Сергій Куприков | Олександр Куницький
1 год. тому

Республіканець Майк Пенс був віцепрезидентом в адміністрації президента США Дональда Трампа. Вперше у сучасній історії Америки колишній віцепрезидент змагатиметься зі своїм екскерівником.

https://p.dw.com/p/4SJtH
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс
Колишній віцепрезидент США Майк ПенсФото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Республіканець Майк Пенс у середу, 7 червня, офіційно оголосив про участь у виборах президента США у 2024 році. Своє відеозвернення до американців колишній віцепрезидент США опублікував у Twitter.

"Було б легко залишатися осторонь. Але мене виховували не так. Тому сьогодні перед Богом і моєю сім'єю я оголошую, що братиму участь у виборах президента США", - заявив він.

Пенс був віцепрезидентом в адміністрації Дональда Трампа, але виступив проти його спроби опротестувати результати виборів у 2020 році, де переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Він став першим колишнім віцепрезидентом у сучасній історії США, який змагається зі своїм екскерівником.

Читайте також: Коментар: Байден - хороший вибір тільки для дуелі з Трампом

Пенс: Демократи зруйнували "американську мрію"

У відеозверненні Пенс звинуватив нинішню адміністрацію США в тому, що вона зруйнувала "американську мрію". Серед основних внутрішніх проблем Пенс назвав зростання інфляції, рецесію, скорочення зарплат, міграційні проблеми. На тлі відеоряду з виступами президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна Пенс заявив, що "по світу марширують вороги свободи".

Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. Від Республіканської партії про свою участь у гонці оголосили Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі та радіоведучий Ларрі Елдер.

Найвищі шанси на перемогу у партійних праймеріз дають Трампу. Згідно з опитуваннями, за нього готові віддати голоси 46 відсотків республіканців.

Проміжні вибори у США: чи зменшиться підтримка України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Супутниковий знімок знищеної дамки Каховської ГЕС

ГУР: Є докази, що за знищенням Каховської ГЕС стоїть РФ

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика11 год. тому05:59 хв.
Евакуація населення на Херсонщин

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Політика12 год. тому
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство11 год. тому01:02 хв.
external

Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

Конфлікти11 год. тому02:16 хв.
external

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Конфлікти15 год. тому02:14 хв.
external

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Суспільство15 год. тому01:47 хв.
На головну сторінку