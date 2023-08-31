ФРН виступає за багатомільярдну підтримку України з боку ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила про принципове схвалення нового пакета військової допомоги ЄС для України на суму 20 мільярдів євро.

У кулуарах неформальної зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Толедо, Іспанія, вона заявила, що таким чином "європейці інвестують у мир". Тому підтримка є необхідною, вважає глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

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Напередодні відповідну пропозицію верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля обговорили і схвалили міністри оборони держав-членів ЄС. Ідеться про п'ять мільярдів євро щорічно з 2024 до 2027 року. Згідно з ідеєю Борреля, кошти мають надходити з загального фонду поза бюджетом ЄС. Після цього країни-члени ЄС зможуть відшкодовувати кошти за постачання зброї Україні на пропорційній основі. Такий формат дасть змогу ЄС передбачувано програмувати на найближчі роки військову допомогу Києву і стане "головним елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України", наголосив Боррель. Він сподівається, що рішення буде ухвалене до кінця року.

Нагадаємо, напередодні уряд ФРН повідомив про передачу Києву чергової партії озброєння: десяти танків Leopard 1, 16 розвідувальних дронів, 13 мільйонів патронів тощо.