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ПолітикаНімеччина

ФРН виступає за багатомільярдну підтримку України з боку ЄС

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

Відповідну позицію щодо запропонованого довгострокового пакета військової допомоги ЄС для України на суму 20 мільярдів євро висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена БербокФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила про принципове схвалення нового пакета військової допомоги ЄС для України на суму 20 мільярдів євро.

У кулуарах неформальної зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Толедо, Іспанія, вона заявила, що таким чином "європейці інвестують у мир". Тому підтримка є необхідною, вважає глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

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Напередодні відповідну пропозицію верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля обговорили і схвалили міністри оборони держав-членів ЄС. Ідеться про п'ять мільярдів євро щорічно з 2024 до 2027 року. Згідно з ідеєю Борреля, кошти мають надходити з загального фонду поза бюджетом ЄС. Після цього країни-члени ЄС зможуть відшкодовувати кошти за постачання зброї Україні на пропорційній основі.  Такий формат дасть змогу ЄС передбачувано програмувати на найближчі роки військову допомогу Києву і стане "головним елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України", наголосив Боррель. Він сподівається, що рішення буде ухвалене до кінця року.

Нагадаємо, напередодні уряд ФРН повідомив про передачу Києву чергової партії озброєння: десяти танків Leopard 1, 16 розвідувальних дронів, 13 мільйонів патронів тощо.

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