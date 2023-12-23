Після критики мер Лондона згодився передати ЗСУ списані авто

Садік Хан передумав і тепер згодний передати на потреби українських військових автівки, які йдуть на утилізацію через невідповідність британським нормам щодо викидів.

Мер Лондона Садік Хан змінив свою позицію щодо передачі Україні автомобілів, які підлягають утилізації за екологічною програмою "Зона наднизьких викидів", повідомляють в суботу, 23 грудня, британські видання The Telegraph і The Independent.

У зверненні до міністра транспорту Великобританії Марка Гарпера мер попросив надати "можливість лондонцям та іншим жителям країни пожертвувати Україні придатні транспортні засоби через схеми утилізації".

"Це можна було б зробити найшвидше, змінивши національні правила щодо сертифікату про утилізацію, який вимагається як доказ того, що транспорт був остаточно утилізований, щоб натомість дозволити експорт придатних транспортних засобів в Україну через зареєстровану благодійну організацію або національну програму", - йдеться у спільному листі Хана з колишнім міністром оборони Британії Беном Воллесом.

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Розворот після критики

У рамках програми "Зона наднизьких викидів" лондонські автомобілісти отримують 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на металобрухт транспорт, що не відповідає встановленим обмеженням щодо викидів. Переважно це повнопривідні автівки та пікапи, які користуються великим попитом на фронті в Україні. Згідно з дослідженням, проведеним у березні, майже 700 тисяч автомобілів, зареєстрованих у регіоні Великий Лондон, не відповідають екологічним стандартам.

У вересні мер Києва Віталій Кличко запропонував Хану передати Україні частину авто, які здають на звалища. Хан відповів, що не може погодитися через юридичні вимоги, які передбачають, що програма має приносити користь лондонцям з "економічної, соціальної та екологічної точки зору".

Позиція Хана спричинила критику у Великобританії. Зокрема, колишній прем'єр Британії, а до цього мер Лондона, Борис Джонсон назвав її дріб'язковою і смішною, а аргументи про юридичні обмеження - хиткими. Чинний міністр громад і житлово-комунального господарства Майкл Гоув закликав Хана передумати.

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